Нигматуллина объявила о пропуске сезона из-за беременности

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина пропустит предстоящий сезон из-за беременности.

«В этом сезоне я отвлекусь на серьёзную миссию: рождение ребёнка. Всё должно произойти в начале февраля», — цитирует Нигматуллину «Чемпионат» со ссылкой на подкаст «Два дела сразу».

31 октября Кристина Резцова также сообщила, что пропустит сезон-2022/23 из-за беременности.

Биатлонистки в минувшем сезоне завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафетной гонке.

Ранее в сборной России отреагировали на пропуск Кристиной Резцовой сезона из-за беременности.