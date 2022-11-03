Нигматуллина объявила о пропуске сезона из-за беременности
- РИА Новости
«В этом сезоне я отвлекусь на серьёзную миссию: рождение ребёнка. Всё должно произойти в начале февраля», — цитирует Нигматуллину «Чемпионат» со ссылкой на подкаст «Два дела сразу».
31 октября Кристина Резцова также сообщила, что пропустит сезон-2022/23 из-за беременности.
Биатлонистки в минувшем сезоне завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафетной гонке.
Ранее в сборной России отреагировали на пропуск Кристиной Резцовой сезона из-за беременности.