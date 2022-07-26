Академик Маринин прокомментировал решение России выйти из проекта МКС после 2024 года

Главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики Игорь Маринин прокомментировал решение России выйти из проекта МКС после 2024 года.

«Космическая отрасль — это не есть пилотируемая программа и не есть только полёт на МКС. Это очень большой комплекс разработки космических аппаратов для нужд людей и для Министерства обороны. Это подавляющее большинство запусков, разработок и так далее», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если Россия выйдет из проекта МКС, то это не значит, что она бросит пилотируемую космонавтику.

«У нас сейчас на хорошей стадии утверждения находится проект РОСС — российской орбитальной служебной станции, которую будут выводить на орбиту. У нас есть программа», — пояснил он.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года.