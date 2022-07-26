Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Борисов отметил, что Россия ведёт работу в рамках международного сотрудничества по МКС. Он заявил, что Москва выполнит все свои обязательства перед партнёрами.

«Но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сказал он.

Ранее глава NASA Билл Нельсон выразил надежду, что сотрудничество с Россией по МКС продолжится до конца её эксплуатации в 2030 году.

15 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.