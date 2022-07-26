Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Короткая ссылка
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции (МКС) после 2024 года. 

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Борисов отметил, что Россия ведёт работу в рамках международного сотрудничества по МКС. Он заявил, что Москва выполнит все свои обязательства перед партнёрами.

«Но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сказал он.

Ранее глава NASA Билл Нельсон выразил надежду, что сотрудничество с Россией по МКС продолжится до конца её эксплуатации в 2030 году.

15 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить