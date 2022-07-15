«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрёстных полётах экипажей

Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение о перекрёстных полётах экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.

Документ был подписан 14 июля.

Как подчеркнули в российской госкорпорации, соглашение отвечает интересам Российской Федерации и США. Оно будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и «эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях».

В частности, соглашение позволит в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или задержкой запуска космического корабля России или США, обеспечивать присутствие на МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA, чтобы обслуживать российский и американский сегменты.

В состав основного экипажа корабля «Союз МС-22», запуск которого должен состояться 21 сентября с Байконура, входят космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франсиско Рубио.

В состав основного экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5 (запуск запланирован осенью с мыса Канаверал) вошли астронавты Николь Манн, Джош Кассада, астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката и космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.

Ранее бывший гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что ряд государств, помимо Монголии и Белоруссии, хотят заключить с корпорацией «Роскосмос» соглашения по организации полёта в космос.