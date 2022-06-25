Рогозин: ряд стран хотят заключить соглашение с Россией на полёт в космос
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«У нас есть ещё и другие страны, которые тоже хотели бы с нами заключить соглашение по подготовке и отправке своих космонавтов», — цитирует Рогозина ТАСС.
Он уточнил, что не станет называть конкретные страны для избежания оказания на них «колоссального давления» со стороны Запада.
Ранее Рогозин рассказал об отборе кандидатов в космонавты от Белоруссии и назвал качества, которыми должны будут обладать специалисты.
Президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» заняться организацией полёта в космос представителей Белоруссии на отечественном корабле.
Он также допустил, что полёт белорусского космонавта может состояться в 2023 году.