Рогозин: ряд стран хотят заключить соглашение с Россией на полёт в космос

Ряд государств, помимо Монголии и Белоруссии, хотят заключить с корпорацией «Роскосмос» соглашения по организации полёта в космос. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

«У нас есть ещё и другие страны, которые тоже хотели бы с нами заключить соглашение по подготовке и отправке своих космонавтов», — цитирует Рогозина ТАСС.

Он уточнил, что не станет называть конкретные страны для избежания оказания на них «колоссального давления» со стороны Запада.

Ранее Рогозин рассказал об отборе кандидатов в космонавты от Белоруссии и назвал качества, которыми должны будут обладать специалисты.

Президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» заняться организацией полёта в космос представителей Белоруссии на отечественном корабле.

Он также допустил, что полёт белорусского космонавта может состояться в 2023 году.