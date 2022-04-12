Путин поручил «Роскосмосу» организовать полёт в космос представителей Белоруссии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» заняться организацией полёта в космос представителей Белоруссии на отечественном корабле.
Путин поручил «Роскосмосу» организовать полёт в космос представителей Белоруссии
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Прошу «Роскосмос» обеспечить необходимую подготовку и полёт на российском космическом корабле представителей Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

По словам Путина, соответствующий вопрос уже обсуждался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось о прибытии Путина в Благовещенск, где он вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко ознакомится с ходом работ на космодроме Восточный.

По итогам последующих переговоров президентов запланирована совместная пресс-конференция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить