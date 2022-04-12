Путин поручил «Роскосмосу» организовать полёт в космос представителей Белоруссии
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Прошу «Роскосмос» обеспечить необходимую подготовку и полёт на российском космическом корабле представителей Белоруссии», — цитирует его ТАСС.
По словам Путина, соответствующий вопрос уже обсуждался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса», — подчеркнул российский лидер.
Ранее сообщалось о прибытии Путина в Благовещенск, где он вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко ознакомится с ходом работ на космодроме Восточный.
По итогам последующих переговоров президентов запланирована совместная пресс-конференция.