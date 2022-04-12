Президент России Путин прибыл в Благовещенск

Президент России Владимир Путин приехал в Благовещенск, где планирует вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко ознакомиться с ходом работ на космодроме Восточный.

Как сообщает РИА Новости, ожидается, что главы государств с вертолёта увидят строительство космодрома и инфраструктурных объектов. Кроме того, Путин и Лукашенко примут участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома.

По итогам последующих переговоров президентов запланирована совместная пресс-конференция.

Ранее в Кремле сообщили, что в рамках диалога 12 апреля Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Белорусский президент уже прибыл в Россию.