Президент России Путин прибыл в Благовещенск

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Президент России Владимир Путин приехал в Благовещенск, где планирует вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко ознакомиться с ходом работ на космодроме Восточный.
Президент России Путин прибыл в Благовещенск
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, ожидается, что главы государств с вертолёта увидят строительство космодрома и инфраструктурных объектов. Кроме того, Путин и Лукашенко примут участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома.

По итогам последующих переговоров президентов запланирована совместная пресс-конференция.

Ранее в Кремле сообщили, что в рамках диалога 12 апреля Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Белорусский президент уже прибыл в Россию.

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