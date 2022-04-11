В Кремле сообщили о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят космодром Восточный, после чего проведут переговоры.
В Кремле сообщили о предстоящей встрече Путина и Лукашенко
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин вручит госнаграды лётчикам-космонавтам, а также вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома.

После этого президенты проведут переговоры. В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшее время.

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