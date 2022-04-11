В Кремле сообщили о предстоящей встрече Путина и Лукашенко
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин вручит госнаграды лётчикам-космонавтам, а также вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома.
После этого президенты проведут переговоры. В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
Ранее Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшее время.