В Кремле сообщили о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят космодром Восточный, после чего проведут переговоры.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин вручит госнаграды лётчикам-космонавтам, а также вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома.

После этого президенты проведут переговоры. В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшее время.