Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшее время
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Об этом информирует БЕЛТА.
В ходе заседания Совбеза Белоруссии Лукашенко поинтересовался, насколько эффективно реализуются договорённости Минска и Москвы о взаимной поддержке на фоне давления Запада.
«В ближайшее время мы встретимся с руководством России, президентом России. Я хотел бы знать, какие это проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов», — сказал он.
Ранее Лукашенко заявил, что ограничительные меры против Москвы и Минска становятся санкциями для всего мира.