Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшее время

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

Об этом информирует БЕЛТА.

В ходе заседания Совбеза Белоруссии Лукашенко поинтересовался, насколько эффективно реализуются договорённости Минска и Москвы о взаимной поддержке на фоне давления Запада.

«В ближайшее время мы встретимся с руководством России, президентом России. Я хотел бы знать, какие это проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что ограничительные меры против Москвы и Минска становятся санкциями для всего мира.