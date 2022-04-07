Лукашенко: ограничительные меры против Москвы и Минска становятся санкциями для всего мира
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«По сути, эти ограничительные меры в отношении России и Белоруссии, введённые США и их союзниками, становятся санкциями для всего мира. Разрушена сложившаяся система торговли», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
По его словам, санкции делают слабее государства, которые их вводят.
Как подчеркнул президент, «понимающие это державы, в частности Китай, выступают против санкций стран западного мира, дестабилизирующих мировой рынок».
Ранее сообщалось, что мировая торговля зерном находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными ситуацией на Украине.
Глава Фермерского союза Германии Йоахим Руквид заявил, что цены на пшеницу в ФРГ уже значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине, высокий уровень цен будет сохранён.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.
Как отмечается, падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и других товаров.