Лукашенко: ограничительные меры против Москвы и Минска становятся санкциями для всего мира

Ограничительные меры против России и Белоруссии, введённые США и их союзниками, становятся санкциями для всего мира. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«По сути, эти ограничительные меры в отношении России и Белоруссии, введённые США и их союзниками, становятся санкциями для всего мира. Разрушена сложившаяся система торговли», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, санкции делают слабее государства, которые их вводят.

Как подчеркнул президент, «понимающие это державы, в частности Китай, выступают против санкций стран западного мира, дестабилизирующих мировой рынок».

Ранее сообщалось, что мировая торговля зерном находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными ситуацией на Украине.

Глава Фермерского союза Германии Йоахим Руквид заявил, что цены на пшеницу в ФРГ уже значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине, высокий уровень цен будет сохранён.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в Европе.

Как отмечается, падение поставок зерна и других продуктов АПК из России и с Украины вызовет рост стоимости пшеницы, подсолнечного масла, сахара и других товаров.