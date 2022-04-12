Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

«Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска», — говорится в сообщении.

Лукашенко встретили власти Амурской области и члены белорусской делегации.

Ранее в Кремле сообщили, что Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 12 апреля посетят космодром Восточный, после чего проведут переговоры.

В ходе встречи Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

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