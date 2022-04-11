Лукашенко и Путин обсудят меры по противодействию западным санкциям

Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи 12 апреля обсудят меры по противодействию западным санкциям.

Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

В сообщении говорится, что на космодроме Восточный лидеры двух стран в формате «один на один» обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны Запада, обстановку в регионе и мире, а также события на Украине.

Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии 12 апреля посетят космодром Восточный, после чего проведут переговоры.

Отмечалось, что в ходе встречи Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.