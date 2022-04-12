Путин допустил, что полёт белорусского космонавта может состояться в 2023 году
Президент России Владимир Путин допустил, что полёт белорусского космонавта может состояться в 2023 году.
- kremlin.ru
Об этом он сказал после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Ранее сообщалось, что президент России поручил «Роскосмосу» заняться организацией полёта в космос представителей Белоруссии на отечественном корабле.
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