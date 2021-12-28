Изучение Марса, стыковка «Науки» и киносъёмки на орбите: главные космические события 2021 года

Уходящий 2021 год запомнится рядом важных событий в космической сфере. США и Китай высадили на Красную планету свои марсоходы, Россия организовала первые съёмки художественного фильма на орбите, пристыковала к МКС многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и отправила в космос туристов из Японии. Летом россияне наблюдали первое с 1966 года кольцеобразное солнечное затмение, а в декабре через корону Солнца впервые прошёл земной межпланетный зонд Parker Solar Probe.

Миссия «Упорство»

18 февраля марсоход NASA Perseverance («Упорство») совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты в районе кратера Езеро.

О планах агентства создать пятый по счёту американский марсоход стало известно ещё в 2012 году. Аппарат стал наследником ровера Curiosity, севшего на Марс в 2012 году. Новый аппарат был запущён в космос в июле 2020 года.

Perseverance должен загрузить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Большую часть проб заберёт с Марса в 2026 году другой марсоход, который при помощи пусковой установки будет выведен на орбиту планеты. Уже в 2030-х годах, как планируют в NASA, контейнеры доставит на Землю ещё один аппарат.

Кроме того, в рамках миссии был осуществлён первый в истории управляемый полёт на другой планете — NASA удалось запустить в атмосферу Марса летательный аппарат Ingenuity. Устройство взлетело на три метра, полёт продлился около 40 секунд.

NASA Perseverance на Марсе

Reuters

© NASA/JPL-Caltech/Handout

Китайский марсоход

Китайскийаппарат для изучения Марса«Тяньвэнь-1» успешно сел на поверхность Красной планеты 15 мая. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление. Это событие стало первой в истории посадкой китайского аппарата на поверхность другой планеты.

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» была запущена с космодрома Вэньчан в июле 2020 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

Аппарат доставил на поверхность китайский марсоход «Чжужун». На орбиту Марса аппарат прибыл за два месяца до посадки, на протяжении этого времени он изучал поверхность планеты, выбирая удобное место для посадки.

Комментируя китайскую миссию, глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон назвал Пекин «энергичным соперником» США в сфере освоения космоса.

Со своей стороны исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко выразил надежду на то, что китайская миссия «Тяньвэнь-1» дополнит повестку китайско-российского научного сотрудничества.

Миссия «Тяньвэнь-1» на Марсе

AFP

© HANDOUT / China National Space Administration (CNSA)

Небесное представление

10 июня 2021 года жители России впервые с 1966 года смогли увидеть кольцеобразное затмение Солнца. Луна закрыла практически весь солнечный диск, оставив на виду лишь тонкий край. Эту фазу затмения могли наблюдать жители канадской провинции Онтарио, Гренландии, а также Якутии и Чукотки. Затмение началось в Северной Америке и закончилось на российском Дальнем Востоке.



На большей части российской территории были видны частные фазы астрономического явления. Например, жители Москвы могли наблюдать, как Луна перекрыла 16% Солнца.

Затмение Солнца 10 июня 2021 года

AFP

© Kena Betancur

Гонка миллиардеров

20 июлямногоразовый космический корабль New Shepard компании Blue Origin совершил суборбитальный полёт и приземлился в Техасе. На борту находились владелец Blue Origin американский миллиардер Джефф Безос, его брат Марк, 18-летний Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уолли Фанк. Она стала самым пожилым человеком, побывавшем в космосе, а Дэмен — самым юным.

Корабль стартовал в районе города Ван-Хорн и поднялся на высоту в 100 км. Отделившаяся затем от ракеты-носителя капсула с людьми приземлилась при помощи парашютов. Ракета-носитель тоже вернулась на Землю, сев вертикально на специальную площадку. Полёт продлился около 11 минут, управление велось в автоматическом режиме.

Неделей ранее аналогичный суборбитальный полёт совершил британский миллиардер, 70-летний Ричард Брэнсон. Британец поднялся на высоту 86,1 км в пилотируемом космоплане VSS Unity, принадлежащем его компании Virgin Galactic.

13 октября корабль New Shepard успешно совершил второй пилотируемый полёт, который длился около 10 минут. Ракету-носитель запустили с космодрома в штате Техас. Аппарат поднялся на высоту более 100 км. В числе четырёх пассажиров был ведущий программы «Я не понимаю» на RT America 90-летний актёр Уильям Шетнер.

Джефф Безос, его брат Марк, 18-летний Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уолли Фанк на фоне корабля New Shepard компании Blue Origin после приземления

Reuters

© Joe Skipper

Модуль «Наука»

29 июля в 16:29:06 по московскому времени состоялась успешная стыковка многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с узлом служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Пуск модуля «Наука» к МКС до этого откладывался на протяжении 13 лет. Модуль был выведен на низкую околоземную орбиту 21 июля с помощью тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М».

Модуль призван нарастить технические и научные возможности российского сегмента МКС. Он создан на основе функционально-грузового блока «Заря», а также с применением опыта и технологий создания корабля снабжения пилотируемых научных станций «Салют».

Во время стыковки модуля к МКС двигатели «Науки» незапланированно включились, для компенсации этого пришлось запустить двигатели модуля «Звезда». Впрочем, этот инцидент не создал угрозы для экипажа.

Стыковка многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с узлом служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС

РИА Новости

© Пресс-служба ГК «Роскосмос»

Летний звездопад

Пик метеорной активности потока Персеиды над Россией пришёлся на вечер 12 августа.

Наблюдать яркий звездопад можно раз в году, когда Земля пересекает траекторию кометы 109Р / Свифта — Туттля. Это явление длится от нескольких дней до нескольких недель и приходится на лето.

Название Персеиды было получено потоком от созвездия Персея, поскольку при наблюдении за падающими метеорами создаётся впечатление, что они вылетают именно из этой части небосклона.

Звездное небо, наблюдаемое в Пестречинском районе во время метеорного потока Персеиды

РИА Новости

© Максим Богодвид

Камера, мотор, МКС

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19» стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, а также профессиональный космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.

Кинематографисты отправились на МКС для съёмок картины «Вызов». Лента станет первым художественным фильмом, частично снятым на орбите Земли. По сюжету, главная героиня должна за месяц подготовиться к полёту на МКС, чтобы спасти заболевшего космонавта.

Над проектом совместно работают «Роскосмос», студии Yellow, Black and White и Первого канала.

17 октября киноэкипаж вернулся на Землю на борту «Союз МС-18». Кинобригада пробыла в космосе 12 суток, за это время была отснята часть материала для будущей картины.

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции

РИА Новости

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Защита от астероидов

24 ноября США запустили миссию Double Asteroid Redirection Test (DART). Её цель — испытать технологию защиты Земли от столкновения с астероидом. Запуск был произведён с помощью тяжёлой ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Как сообщили в NASA, зонд должен врезаться на расстоянии 11 млн км от Земли в астероид Диморф — спутник более крупного астероида Дидим. Зонд DART столкнётся с астероидом осенью 2022 года на скорости в 6,6 км/с.

Задача — изменить траекторию астероида диаметром примерно в 160 м. Как подчёркивают в NASA, астероид не представляет никакой опасности для Земли, он был выбран американскими учёными в качестве модели. На нём планируется отработать технологию защиты Земли от опасных небесных тел. Отслеживать изменение траектории движения космического объекта будут с Земли, с помощью телескопа.

Запуск аппарата Double Asteroid Redirection Test (DART)

AP

© Mark J. Terrill

Орбитальный «Причал»

24 ноября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с новейшим узловым модулем «Причал». Стыковка модуля с российским сектором МКС состоялась 26 ноября.

«Причал» — последний модуль, который Россия ввела в состав своего сегмента Международной космической станции перед завершением её работы в 2024 году.

Модуль должен расширить эксплуатационные и технические возможности российского сегмента МКС. Он представляет собой сферический герметичный отсек, оснащённый разнообразной электроникой. На поверхности «Причала» размещены трубопроводы и блоки клапанов транзитных магистралей дозаправки топливом.

Стыковка модуля «Причал» с российским сектором МКС

© Роскосмос

Заатмосферные туристы

8 декабря в 10:38 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-20». На борту находились космические туристы из Японии — миллиардер Юсаку Маэзаву и его помощник Йозо Хирано. Командовал полётом космонавт Александр Мисуркин.

Туристы пробыли на орбите 11 дней, за это время было проведено 9 экспериментов в рамках российской научной программы. Гости станции тоже приняли участие в научной работе. В частности, они поучаствовали в медицинском эксперименте «ЛАЗМА», направленном на исследование микроциркуляции крови в условиях микрогравитации.

На Землю космические туристы вернулись 20 декабря, все операции по спуску прошли в штатном режиме. Сумма, которую миллиардер заплатил за космическую экскурсию, не раскрывается.

Космический турист Юсаку Маэзава на МКС

Reuters

© Yusake Maezawa via Instagram

Гонец к звезде

14 декабря межпланетный зонд Parker Solar Probeвпервые прошёл сквозь корону Солнца. Зонд стал первым созданным человеком объектом, который смог так близко подойти к звезде. Во время прохождения через верхнюю часть солнечной атмосферы Parker Solar Probe измерил магнитное поле короны и свойства солнечных частиц, сообщили в NASA.

Миссия Parker Solar Probe была запущена в августе 2018 года. Цель — максимальное сближение с Солнцем, речь идёт о приближении примерно на 6 млн км. Выполнив свою миссию, зонд должен будет исчезнуть в раскалённой атмосфере Солнца. Предполагается, что это произойдёт примерно к 2025 году. До этого момента аппарат должен пересечь солнечную корону 24 раза, каждый раз постепенно приближаясь к звезде. От сгорания зонд защищает тепловой экран из специального углепластикового материала.

Межпланетный зонд Parker Solar Probe впервые проходит сквозь корону Солнца. Иллюстрация

AP

© Steve Gribben/Johns Hopkins APL/NASA

Галактический поисковик

25 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом James Webb. Вскоре телескоп был выведен на орбиту. На протяжении последующих четырёх недель аппарат будет двигаться к своему пункту назначения на расстоянии 1,5 млн км от Земли.

Над проектом работают NASA, Европейское космическое агентство (ЕКА) и Канадское космическое агентство (ККА). Телескоп назван в честь главы программы «Аполлон» Джеймса Уэбба. Аппарат должен заменить орбитальную обсерваторию «Хаббл».

С помощью телескопа James Webb учёные будут изучать древнейшие галактики и звёзды, возникшие во Вселенной после Большого взрыва, а также искать экзопланеты. На обсерватории установлено самое крупное из когда-либо выводившихся в космос зеркало диаметром 6,5 м.