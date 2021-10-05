Корабль «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко стартовал с Байконура
- ©центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина
Также в состав экипажа вошёл профессиональный космонавт Герой России Антон Шкаплеров.
«Вызов» должен стать первым в истории российского кинематографа художественным фильмом, частично снятым в космосе. В основе сюжета — история девушки, которая за месяц готовится к полёту на МКС для спасения заболевшего космонавта.
Проект является совместной работой «Роскосмоса», студии Yellow, Black and White и Первого канала.
Ранее на космодроме Байконур прошла предстартовая пресс-конференция, в рамках которой члены экипажа рассказали о подготовке к взлёту и предстоящих съёмках.
4 октября Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей «Союза МС-19».
На борт МКС будут доставлены съёмочный реквизит и видеоаппаратура, предназначенные для научно-просветительского проекта «Вызов».
Лётчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко прокомментировал идею съёмок фильма в космосе. В беседе с Inforeactor он отметил, что съёмки в космосе целесообразны, но вопрос в том, насколько это экономически окупится.