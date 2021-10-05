Корабль «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко стартовал с Байконура

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Ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур. Корабль доставит кинематографистов на МКС, где они займутся съёмками художественного фильма «Вызов».
Корабль «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко стартовал с Байконура
  • ©центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина

Также в состав экипажа вошёл профессиональный космонавт Герой России Антон Шкаплеров.

«Вызов» должен стать первым в истории российского кинематографа художественным фильмом, частично снятым в космосе. В основе сюжета — история девушки, которая за месяц готовится к полёту на МКС для спасения заболевшего космонавта.

Проект является совместной работой «Роскосмоса», студии Yellow, Black and White и Первого канала.

Ранее на космодроме Байконур прошла предстартовая пресс-конференция, в рамках которой члены экипажа рассказали о подготовке к взлёту и предстоящих съёмках.

4 октября Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей «Союза МС-19».

На борт МКС будут доставлены съёмочный реквизит и видеоаппаратура, предназначенные для научно-просветительского проекта «Вызов».

Лётчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко прокомментировал идею съёмок фильма в космосе. В беседе с Inforeactor он отметил, что съёмки в космосе целесообразны, но вопрос в том, насколько это экономически окупится.

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