Космические океаны: учёные определили новый класс экзопланет

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Екатерина Кийко
Астрономы из Кембриджского университета определили новый класс экзопланет, которому они дали наименование Hycean. Учёные выяснили, что такие планеты покрыты океаном, а температура на их поверхности может достигать 200 °C. Специалисты считают, что в таких условиях там могут жить микроорганизмы.
Космические океаны: учёные определили новый класс экзопланет
  • Экзопланета Hycean глазами художника
  • © Amanda Smith/ University of Cambridge

Учёные из Кембриджского университета определили новый класс экзопланет, который они условно назвали Hycean (планеты-океаны). Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal.

Исследователи выяснили, что эти экзопланеты покрыты океаном, а их атмосфера богата водородом. Их размер достигает 2,6 земных, масса может превышать земную в десять раз, а температура на их поверхности поднимается до 200 °C. Астрономы считают, что в таких условиях могут обитать микроорганизмы.

«Планеты-океаны с атмосферами, богатыми водородом, открывают принципиально новый путь в наших поисках жизни за пределами Солнечной системы», — говорит глава исследования доктор Никку Мадхусудхан из Института астрономии Кембриджского университета.

По словам учёных, для детального исследования экзопланет Hycean понадобится мощный телескоп следующего поколения — например, космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST), который должен быть запущен в конце 2021 года.

Напомним, первые экзопланеты, на которых могла бы существовать жизнь, были обнаружены 30 лет назад. На сегодня за пределами Солнечной системы открыто более 4 тыс. экзопланет.

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