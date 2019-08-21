Поиск сужается: экзопланеты вблизи карликовых звёзд оказались непригодными для жизни
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Учёные из Гарвардского университета полагают, что список потенциально жизнепригодных планет Млечного Пути может быть существенно сокращён. О ранее неизученных факторах, влияющих на вероятность возникновения атмосферы (как необходимого условия для зарождения жизни), сообщается в журнале Nature.
С развитием аппаратуры и научных знаний количество обнаруженных планетных систем увеличивается практически ежедневно и составляет более 3 тыс. При этом общее число экзопланет Млечного Пути может достигать 10 млрд. Большинство таких небесных тел вращается вокруг красных карликов — звёзд меньшего размера, чем наше Солнце, — и на каждом из них теоретически могла бы зародиться жизнь. Однако гарвардские учёные считают, что у таких планет, особенно тех, что находятся на орбитах, близко расположенных к своим звёздам, может отсутствовать атмосфера, необходимая для зарождения и поддержания жизни.
Исследователи изучили одно из подобных небесных тел — планету земного типа LHS 3844b — и выяснили, что она представляет собой голый безжизненный камень и не имеет поддающихся обнаружению слоёв газов, которые могли бы защитить её от опасного излучения красного карлика и удерживать его тепло.
LHS 3844b обращается вокруг своего солнца по короткой 11-часовой орбите, при этом одна сторона планеты всегда повёрнута к звезде, а другая всегда в тени. Если бы на планете была атмосфера, то часть тепла с освещённой стороны обязательно передалась бы на тёмную, утверждают исследователи.
Учёные проанализировали данные о климате планеты, полученные телескопом «Спитцер», и выяснили, что сторона LHS 3844b, обращённая к звезде, нагрета более чем до 760 градусов Цельсия, тогда как на тёмной стороне абсолютный ноль. Полученные данные, по мнению специалистов, говорят об отсутствии атмосферы у LHS 3844b и позволяют утверждать, что поверхность планеты состоит из плотной породы (скорее всего, базальта) и представляет собой безжизненную каменную пустыню.
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