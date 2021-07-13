Доступный космос или привлечение широкого внимания: какие перспективы у частных космических полётов

Британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полёт на пилотируемом космоплане VSS Unity, принадлежащем компании Virgin Galactic. В космической гонке он обогнал ещё одного крупного бизнесмена — Джеффа Безоса. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что это он положил начало космическим путешествиям. Событие отметил и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он дал совет олигархам вкладывать деньги в развитие космических технологий. По мнению экспертов, владельцы частных корпораций могли бы направить средства не только на удовлетворение собственных амбиций, но и на решение жизненно важных космических проблем. В частности, на защиту Земли от астероидной угрозы.

70-летний британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полёт на пилотируемом космоплане VSS Unity, принадлежащем его компании Virgin Galactic. Космический корабль достиг высоты 86,1 км и вернулся к месту старта — на космодром «Америка» в штате Нью-Мексико.

Как заявил Брэнсон, после более чем 16 лет исследований, разработок и испытаний Virgin Galactic стоит в авангарде новой коммерческой космической индустрии, которая, по его словам, должна открыть космос для человечества и навсегда изменить мир.

«Мы хотим сделать космос более доступным для всех во всех отношениях, — сказал Брэнсон после полёта. — Цель нашей миссии… состояла в том, чтобы сделать мечту о космических путешествиях реальностью как для моих внуков... так и для многих из тех, кто живёт в нашем мире сегодня, для всех».

В 2022 году Брэнсон планирует начать коммерческую эксплуатацию своего космического корабля.

В беседе с RT руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал полёт Брэнсона «началом активной эры суборбитального туризма», но упомянул, что прорыва в области космических технологий совершено не было:

«Прорывы здесь, скорее, в организации работ по космосу и привлечении широкого внимания к этому вопросу», — отметил Иван Моисеев.

Космические гонки

По данным издания Time, первоначально космическое путешествие должен был совершить корабль компании Blue Origins бывшего владельца Amazon Джеффа Безоса. Суборбитальный полёт корабля New Shephard запланирован на 20 июля.

Брэнсон в интервью NBC уточнил, что никакого соревнования у них с Безосом нет. Однако компания Безоса уже успела раскритиковать VSS Unity и обнаружить недостатки в корабле Брэнсона. Blue Origins даже опубликовала в Twitter таблицу, сравнивающую возможности двух космических аппаратов. Так, отмечается, что New Shephard способен преодолеть высоту 100 км (линию Кармана, которую принято считать границей между атмосферой Земли и космосом).

Twitter

© blueorigin

В свою очередь, владелец компании SpaceX Илон Маск поддержал Ричарда Брэнсона. Накануне полёта он посетил дом своего «коллеги». Более того, Маск купил билет на будущий полёт Virgin Galactic.

Обратил внимание на космическое путешествие Брэнсона и экс-президент США Дональд Трамп. В интервью Fox News бывший глава Белого дома заявил, что это он «дал возможность» миллиардерам попытаться достичь космоса и сделать эту индустрию коммерческой. Трамп напомнил, что прорывы в космических путешествиях были сделаны после возрождения им космического агентства NASA и создания космических сил, которые появились во время его президентства.

Также Трамп отметил, что крупные бизнесмены всегда были заинтересованы в космосе.

«Многие богатые обожают космос. Когда-нибудь этому найдётся объяснение. Но они обожают космос», — сказал Трамп.

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Однако Иван Моисеев напоминает, что частные космические путешествия поддерживались правительством США и до Трампа.

«Ещё при Джордже Буше — младшем было принято решение NASA активно содействовать развитию частной космонавтики, привлечению новых игроков — миллиардеров. Это был очень успешный проект. Роль Трампа в том, что он активно участвовал в его развитии».

Свою оценку суборбитальному полёту дал и генеральный директор«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полёт не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но тем не менее событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса», — заявил он на своей странице в Twitter.

Приземление ракеты New Shepard

NASA

Рогозин также добавил, что российским олигархам-миллиардерам нужно не тратиться на «яхты и ярмарки тщеславия», а вносить свой вклад в развитие космических технологий и знаний о космосе.

Частный сектор

Эксперты считают, что миллиардеры, которые сейчас тратят деньги на космический туризм и космические полёты, могли бы, объединившись, внести свой вклад в развитие космических исследований и жизненно важных космических проектов.

«Я думаю, все эти люди выросли в рыночных условиях. Наверное, они могут объединяться, но для этого должны быть какие-то вызовы, на решение которых нужно было бы больше совокупных сил. Например, это марсианский полёт или астероидная опасность. В других случаях они будут действовать по законам рынка. Например, Безос и Брэнсон являются конкурентами — у одного ракетные, у другого крылатые системы», — сообщил в беседе с RT президент московского космического клуба Сергей Жуков.

Илон Маск

Reuters

© Steve Nesius

При этом, как пояснил Иван Моисеев, у государства в космической сфере есть свои интересы, и оно не всегда вкладывает средства в те области, которые привлекают «частников», или же эти сферы закрыты для частных инвестиций.

«В федеральной космической программе приоритеты расставлены так, что в первую очередь это спутники, которые приносят экономическую пользу, спутники дистанционного зондирования Земли, спутники связи. Потом пилотируемая программа, на которую мы тратим больше всего денег, и научная программа. По всем этим направлениям деньги тратятся государством, частные фирмы не тратят ни копейки», — отметил аналитик в комментарии RT.

Также эксперты напомнили о развитии космического туризма в России, который может стать прибыльной статьёй дохода для государства и источником средств для развития космических программ. Как заявлял ранее в интервью RT генеральный директор компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов, кресло на российских кораблях, доставляющих космических туристов на МКС, стоит около $55 млн.

Астероидная угроза

По мнению экспертов, одна из космических областей, куда миллиардеры, которые «обожают космос», могли бы инвестировать средства, — это защита Земли от астероидов.

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований (ИКИ РАН) Натана Эйсмонта, исследования в области борьбы с астероидной угрозой «ведутся с начала нынешнего тысячелетия».

«Старт такой деятельности и привлечение внимания к этой проблеме случились в силу того, что в 2004 году был обнаружен астероид Апофис. По первоначальным оценкам получалось, что этот астероид может с катастрофическими последствиями столкнуться с Землёй. Поскольку вероятность столкновения была не ясна, все, кто имели отношение к космосу, занялись этой проблемой: начали тщательно наблюдать за астероидами, предлагать различные способы, чтобы избежать столкновения», — сообщает эксперт в беседе с RT.

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Одну из таких программ предложили китайские учёные. Они опубликовали исследование, где рассматривают на примере астероида Бенну, каким образом можно изменить траекторию полёта этих небесных тел. Для этого они решили использовать модифицированные тяжёлые носители. Сообщается, что благодаря запуску 23 ракет Long March 5 можно спасти Землю от столкновения с астероидом.

По словам учёных, встреча с таким небесным телом «представляет серьёзную угрозу для всей жизни на Земле».

«Отклонение астероида с траектории столкновения имеет решающее значение для снижения этой угрозы», — говорится в исследовании.

Как отмечают китайские учёные, использование в ракетах так называемого кинетического ударника остаётся самым реалистичным способом отклонения астероидов.

Однако эксперты утверждают, что одна страна не сможет одновременно запустить сразу все 23 ракеты Long March 5. Для такой космической операции потребуются усилия целого ряда космических держав.

Как отмечает Эйсмонт, такая международная кооперация, которая «практически занималась бы космическими проблемами», была бы крайне полезной.

«Проблемой астероидной опасности занимается специальный подкомитет по мирному использованию космического пространства в составе ООН. Но эта структура не позволяет перейти в практическую плоскость предотвращения опасности, которая грозит Земле. Это не угроза, нависшая над нами прямо сейчас, но, учитывая наши сегодняшние знания, существуют некоторые астероиды, которые потенциально несут угрозу. Этой проблемой лучше заняться сейчас, пока не поздно», — заключил аналитик.