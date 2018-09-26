Родина Оумуамуа: учёные выяснили происхождение первого межзвёздного астероида

Короткая ссылка
Анастасия Ксенофонтова
Учёные из Института астрономии общества Макса Планка выяснили происхождение Оумуамуа — первого межзвёздного астероида, посетившего Солнечную систему. Родиной космического гостя могла стать одна из четырёх систем, в центре которой находится карликовая звезда, откуда более миллиона лет назад объект начал своё «путешествие».
Родина Оумуамуа: учёные выяснили происхождение первого межзвёздного астероида
  • © ESO / Wikipedia

В октябре 2017 года учёные объявили об открытии Оумуамуа — первого межзвёздного астероида, посетившего Солнечную систему. Пролетев мимо Солнца, объект начал стремительно удаляться. За это время астрономы успели с помощью наземных и космических телескопов вычислить приблизительную скорость и траекторию полёта космического гостя. Результаты предварительных расчётов показали, что Оумуамуа мог прибыть из созвездия Лиры. Однако поиск «родины» астероида осложнялся тем, что учёные не знали скорость и вектор движения объекта, когда он ворвался в Солнечную систему.

В новом исследовании астрономы выяснили, что, пролетая мимо Солнца, астероид испытал ускорение. 

Также по теме
Астероид Оумуамуа «Неплохие шансы»: есть ли жизнь на межзвёздном астероиде Оумуамуа
На недавно посетившем Солнечную систему межзвёздном астероиде Оумуамуа может скрываться жизнь. К такому выводу пришли исследователи...

«Оумуамуа имеет некоторое сходство с кометами — ледяными объектами, с поверхности которых при достаточном нагревании солнечным светом испаряется газ. Это, в свою очередь, придаёт им ускорение, которое влияет на дальнейшую траекторию», — сообщил автор исследования Корин Байлер-Джонс.

Новые сведения помогли учёным понять, как орбита Оумуамуа менялась по мере того, как объект приближался к Солнцу. Это позволило точнее оценить, из какой точки и с какой скоростью астероид мог изначально двигаться.

Чтобы найти родину Оумуамуа, учёные обратились к трёхмерной карте Млечного пути, составленной в апреле 2018 года с помощью данных телескопа Gaia. В атласе представлены данные о расположении и параметрах движения 1,7 млрд звёзд. Результаты дальнейших вычислений показали, что космический гость мог прилететь от одной из четырёх карликовых звёзд. 

Первым претендентом оказался красный карлик HIP 3757 в созвездии Кита. Второй кандидат HD 292249 похож на Солнце и расположен в созвездии Единорога. Две других возможных родины Оумуамуа могут находиться в системах жёлтых карликов 2MASS J0233 и NLTT 36959, расположенных в созвездии Кита и Девы.

Астрономы отметили, что исследование ещё не завершено. Вероятно, окончательно определиться с происхождением Оумуамуа удастся после 2021 года, когда будет готов очередной подробный обзор звёздного неба от Gaia.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить