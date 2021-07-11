Суборбитальный корабль с миллиардером Брэнсоном на борту благополучно приземлился

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Корабль VSS Unity компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и благополучно приземлился на Землю.
Суборбитальный корабль с миллиардером Брэнсоном на борту благополучно приземлился
  • © Virgin Galactic/Handout via REUTERS

Трансляцию события ведёт Twitter-аккаунт компании Virgin Galactic.

Ранее сообщалось, что суборбитальный корабль с Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в США.

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