Суборбитальный корабль с миллиардером Брэнсоном на борту благополучно приземлился

Корабль VSS Unity компании Virgin Galactic с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы космоса и благополучно приземлился на Землю.

© Virgin Galactic/Handout via REUTERS

Трансляцию события ведёт Twitter-аккаунт компании Virgin Galactic. Ранее сообщалось, что суборбитальный корабль с Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в США.