Суборбитальный корабль с миллиардером Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в США

Суборбитальный корабль Unity с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в американском штате Нью-Мехико.

Трансляцию события ведёт Twitter-аккаунт компании Virgin Galactic.

Как уточняет РИА Новости, вместе с бизнесменом полетели трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

Согласно плану полёта, суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолёте-носителе WhiteKnightTwo. После отстыковки от самолёта на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку.