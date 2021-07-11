Суборбитальный корабль с миллиардером Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в США
- Reuters
Трансляцию события ведёт Twitter-аккаунт компании Virgin Galactic.
Как уточняет РИА Новости, вместе с бизнесменом полетели трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.
Согласно плану полёта, суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолёте-носителе WhiteKnightTwo. После отстыковки от самолёта на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку.