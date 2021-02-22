Эксперимент в стратосфере: какие микроорганизмы способны выжить в марсианских условиях
- Аэростат в средней стратосфере Земли на высоте 38 км. Створка контейнера MARSBOx открыта, образцы верхнего слоя подвергаются воздействию солнечной радиации
- © NASA
Учёные Института аэрокосмической медицины Германского центра авиации и космонавтики и NASA исследовали стойкость различных микроорганизмов к условиям, характерным для марсианской атмосферы. Некоторые бактерии и грибки оказались способны выживать в столь экстремальной среде в течение продолжительного времени. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Microbiology.
Воссоздать марсианские условия учёным удалось над озоновым слоем — в середине стратосферы Земли на высоте около 38 км. Здесь уровень солнечной радиации сопоставим с тем, что наблюдается на поверхности Марса в районе экватора, отмечают исследователи.
Для проведения эксперимента учёные подготовили четыре вида микроорганизмов: клетки бактерий Staphylococcus (стафилококков), Salinisphaera и Buttiauxella, а также споры грибка Aspergillus niger — аспергилла чёрного (известного как чёрная плесень и представляющего опасность для здоровья лёгких людей и животных).
- Образец с высушенными спорами Aspergillus niger перед помещением в контейнер
- © German Aerospace Center (DLR)
Микробы были отправлены в полёт на научно-исследовательском аэростате NASA в специальном контейнере MARSBOx, воссоздающем атмосферу Марса. При этом одна часть образцов исследуемого материала была полностью укрыта от солнечной радиации в нижнем отсеке этого хранилища, другая — находилась в верхнем отсеке. Он открывался для облучения микроорганизмов во время полёта в стратосфере («экспозиция» длилась 5 часов 19 минут).
«Мы провели успешные испытания нового способа подвергнуть бактерии и грибки воздействию среды, подобной марсианской, отправив научно-исследовательский зонд с нашим экспериментальным оборудованием в стратосферу Земли», — сообщила одна из авторов работы от немецкой стороны Марта Филипа Кортезан.
После приземления аэростата учёные «оживили» микроорганизмы в питательной среде и сравнили результаты с данными исследований контрольных образцов, оставленных на Земле.
- Контейнер с образцами
- © German Aerospace Center (DLR)
Среди бактерий лучшие показатели выживаемости показали Salinisphaera — микроорганизмы лишь незначительно пострадали от радиации и марсианской атмосферы. Бактерии Buttiauxella не выдержали испытания и погибли полностью, тогда как штаммы стафилококков, хоть и заметно пострадали, всё же смогли восстановить метаболическую активность.
При этом самым живучим микроорганизмом оказался грибок аспергилла чёрного. Прорастание спор этой «плесени», переживших полёт, продолжилось лишь с с некоторым замедлением.
Изучение выживаемости микробов позволяет лучше просчитать возможные последствия космических путешествий, в том числе риски для здоровья, полагают исследователи. Также это позволит учёным не ошибиться при изучении внеземной жизни и не спутать инопланетные микроорганизм с принесёнными с Земли.
«Когда на Марс полетят долгосрочные миссии с экипажем, нам нужно будет знать, выживут ли на Красной планете микроорганизмы, связанные с человеком, поскольку некоторые из них могут представлять опасность для здоровья астронавтов», — отмечает ведущий автор исследования, сотрудник Германского центра авиации и космонавтики Катарина Симс.
Напомним, учёные уже не в первый раз обнаруживают способности микроорганизмов выживать в условиях, приближенных к марсианским. Так, в недрах чилийской пустыни Атакама были найдены питающиеся метаном бактерии, а в высокогорьях Анд — одноклеточные водоросли, обитающие в ледниках на высоте 5 тыс. м. Также исследователи из Японии выяснили, что крупные колонии бактерий дейнококков способны жить в открытом космосе безо всякой защиты десятки лет.
При этом исследователи отмечают не только возможный вред, но и фантастические перспективы, которые могут дать жизнестойкие микроорганизмы людям во время космических миссий. Ранее учёные создали для будущих колонистов с Земли биогибридное устройство на основе наноматериалов и бактерий, которое, подобно растениям, преобразует солнечный свет, углекислый газ и воду в органические соединения и кислород.
«Некоторые микроорганизмы могли бы внести неоценимый вклад в исследование космоса. Они могли бы помочь в производстве еды и материальных средств независимо от поставок с Земли, что вдалеке от родной планеты будет крайне важно», — подытожила Катарина Симс.
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