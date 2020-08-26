Панспермия в действии: как бактерии могут выживать в космосе

Японские исследователи выяснили, что некоторые бактерии способны выживать в суровых космических условиях без дополнительной защиты. Если колония микроорганизмов достаточно обширна, то её внешние отмирающие слои выступают в качестве щита, под которым сохраняется жизнь. Это выяснилось в результате трёхлетнего наблюдения за колониями бактерий дейнококков на внешнем модуле МКС. По мнению учёных, результаты исследования косвенно подтверждают теорию панспермии о возможности распространения жизни через космическое пространство.

Биологи Токийского университета фармацевтики и естественных наук доказали, что крупные колонии определённых бактерий способны безо всякой защиты выживать в космосе в течение нескольких лет. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Microbiology.

В рамках миссии Tanpopo по поиску возможностей распространения жизни между планетами учёные с 2015 по 2018 год провели на Международной космической станции ряд биологических экспериментов. В частности, они разместили в открытом исследовательском модуле МКС Kibo колонии бактерий дейнококков (Deinococcus). Задачей учёных было выяснить, смогут ли эти стойкие к воздействию радиации и отсутствию кислорода микроорганизмы выжить в суровых космических условиях безо всякой защиты.

Согласно теории панспермии, жизнь может перемещаться с одной планеты на другую, в том числе естественными способами, например при помощи астероидов. Как следствие возникла теория, согласно которой жизнь на Земле появилась не самостоятельно, а была занесена извне. Предполагается, что живые микроорганизмы способны перемещаться между планетами под защитой твёрдых небесных тел. Японские исследователи пошли дальше и выяснили, что колонии бактерий способны выживать в космосе самостоятельно.

Астронавт Кимия Юи перед установкой внешнего исследовательского модуля

© JAXA/NASA

«Происхождение жизни на Земле — самая большая загадка для человечества. У учёных на этот счёт могут быть совершенно разные точки зрения. По мнению одних, жизнь — крайне редкое явление и во Вселенной она возникла всего лишь раз. Другие, напротив, убеждены в том, что жизнь может появиться на любой подходящей планете. Если панспермия возможна, то жизнь — гораздо более частое явление, чем считалось ранее», — отметил профессор Токийского университета фармацевтики и естественных наук, главный исследователь космической миссии Tanpopo Акихико Ямагиси.

В ходе других исследований доктора Ямагиси и его команды выяснилось, что живые дейнококки встречаются даже на высоте 12 км над Землей. Эксперименты на МКС доказали, что в составе больших колоний эти микроорганизмы устойчивы к условиям вакуума, перепаду температур и солнечной радиации.

Международная космическая станция

© JAXA/NASA

Различные образцы с дейнококками провели на внешних панелях МКС от одного до трёх лет. Даже после трёх лет в космосе крупные колонии бактерий частично выжили. Выяснилось, что отмирающий поверхностный слой бактерий послужил защитой для сердцевины колонии, где по-прежнему теплилась жизнь.

С помощью компьютерного моделирования удалось выяснить, что колонии бактерий диаметром более 0,5 мм могли бы жить на панелях МКС от 15 до 45 лет. А колонии диаметром не менее 1 мм смогли бы в течение восьми лет выживать уже в условиях открытого космоса, утверждают исследователи. Они уверены, что их открытие на один шаг приблизило доказательство теории панспермии.

«Полученные нами результаты позволяют предположить, что благодаря своей устойчивости к радиации дейнококк способен пережить путешествие от Земли к Марсу и обратно», — подытожил доктор Ямагиси.

Впрочем, учёным ещё предстоит выяснить, способны ли подобные бактерии живыми покидать родную планету и попадать в открытый космос, а также «приземляться» на другие планеты, и при каких условиях.