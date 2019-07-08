Красный снег: учёные обнаружили жизнь на леднике высокогорного вулкана в пустыне Атакама

Американские и чилийские исследователи обнаружили два вида бактерий на леднике вулкана Льюльяйльяко. Этот второй самый высокий вулкан в мире расположен на безжизненном пересохшем плато в пустыне Атакама на границе Чили и Аргентины. Климат там похож на марсианский. Найденные бактерии, хламидомонадовые одноклеточные зелёные водоросли, приспособились жить в кальгаспорах — причудливых снеговых образованиях на проталинах ледника. Учёные считают, что находка поможет при поиске жизни на других планетах.

Группа исследователей из Колорадского и Флоридского университетов (США) и Антофагастского университета (Чили) обнаружила в снеговых образованиях на леднике высокогорного вулкана Льюльяйльяко два вида хламидомонад — одноклеточных водорослей, способных выживать в экстремальных условиях. Об этом сообщается в журнале Arctic, Antarctic, and Alpine Research.

Действующий вулкан Льюльяйльяко — второй по высоте в мире. Он расположен на границе Чили и Аргентины на высокогорном плато в самом сердце пустыни Атакама. Этот засушливый регион считается одним из самых непригодных для жизни мест на планете. Неприветливая среда Атакамы давно исследуется как наиболее похожая на марсианскую. Ранее учёные уже заявляли об обнаружении следов жизни в пустынной почве, однако в этот раз им впервые удалось обнаружить биологическую активность на проталинах ледника на вершине атакамского вулкана.

Снимок вулкана Льюльяйльяко, сделанный из космоса

globallookpress.com

© NASA/ZUMAPRESS.com

Под воздействием экстремальных температур, ветров, высокого уровня ультрафиолетового излучения и разреженной атмосферы в проталинах ледников формируются кальгоспоры или пенитентесы, также известные как «кающиеся снега» и «кающиеся монахи», — снеговые образования, названные в честь одноимённого монашеского ордена.

В своё время художник и альпинист Рудольф Решрейтер, впервые увидев кальгоспоры сравнил их с молящимися монахами в белых одеждах. Высота таких «скульптур» может достигать шести метров. Считается, что кальгоспоры покрывают не только земные вершины. Недавно они были обнаружены на Плутоне и, предположительно, существуют на Европе, одном из спутников Юпитера.

Кальгоспоры, покрывающие проталины высокогорных ледников

© ESO

Как удалось выяснить исследователям, «кающиеся монахи» вулкана Льюльяйльяко «приютили» на высоте более 5000 метров две формы жизни — хламидомонадовые одноклеточные зелёные водоросли Chlamydomonas и Chloromonas. Обнаружить их удалось благодаря эффекту «красного снега» — эти холодолюбивые бактерии столь интенсивно размножаются, что своей массой окрашивают снежную поверхность. Характерный красный цвет хламидомонадам придаёт входящий в их состав каротиноид астаксантин.

«Красный снег» на вершине вулкана Льюльяйльяко, впервые обнаруженный на высоте 5277 м

© University of Colorado Boulder

«Снежные водоросли часто можно встретить в криосфере на ледяных и снежных участках, но наше исследование впервые показало их присутствие на экстремальной высоте в гиперзасушливой местности», — заявила учёный Лара Вимеркати.

«Любопытно, что большинство обнаруженных нами снежных водорослей близкородственны другим известным снежным водорослям высокогорных и полярных районов», — добавила Вимеркати, ведущий автор исследования и докторант кафедры экологии и эволюционной биологии Колорадского университета в Боулдере.

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Учёные уверены, что полученные результаты не только расширяют представления о возможностях жизни в экстремальных условиях на Земле, но и имеют значение для поиска биологической активности за её пределами.

«В целом нас интересует адаптация организмов к экстремальным условиям окружающей среды. И это, возможно, хорошее место, чтобы искать пределы, в которых может существовать жизнь», — заявил профессор кафедры экологии и эволюционной биологии Колорадского университета в Боулдере и один из авторов исследования Стив Шмидт.

По мнению учёных, поиск жизни нужно производить в первую очередь там, где у потенциальных обитателей есть доступ к воде. Находка исследователей и последние космические открытия дают шанс, что «кающиеся монахи» могут в похожих условиях дать приют инопланетной жизни.

«Наше исследование показывает, что какими бы трудными ни были окружающие условия, при наличии жидкой воды жизнь сумеет к ним приспособиться», — заключила Вимеркати.