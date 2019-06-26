Неисследованный мир: под ледяным покровом Гренландии обнаружены более 50 озёр

Британские специалисты обнаружили в Гренландии 56 ранее неисследованных подлёдных озёр. Их изучение, по мнению экспертов, позволит проследить влияние глобального потепления на арктический ледяной покров в динамике. Также учёные рассчитывают найти в этих озёрах следы жизни.

Исследователи из Ланкастерского, Шеффилдского и Стэнфордского университетов (Великобритания) обнаружили под ледяным щитом Гренландии 56 ранее неизвестных озёр. Теперь их число достигло 60. Об этом сообщается в еженедельнике Nature Communications.

Подлёдные озёра — не редкость для Южного материка, тоже покрытого гигантским ледяным щитом, но редкость для Арктики. Самым крупным известным озером на сегодняшний день является антарктическое озеро Восток. Учёных привлекает замкнутый, неисследованный мир этих водоёмов, изолированных от окружающей среды многокилометровым слоем льда. Как выяснилось, Гренландия также обладает своей системой подлёдных озёр, спрятанных под ледяным щитом крупнейшего в мире острова.

Вид на гренландский город Илулиссат

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© Uriel Sinai

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью радиоэхолота, и обнаружили 54 подлёдных озера. Ещё два удалось обнаружить в результате измерений изменяющейся высоты ледяного покрова на поверхности острова. По мнению учёных, на формирование подлёдных озёр Гренландии повлияли три фактора: мощное давление толщи льда на литосферу, геотермальное тепло планеты и стекание талой воды под ледяной щит, вызванное глобальным потеплением.

«Наше исследование впервые позволило начать формировать представление о местах возникновения озёр под гренландским ледяным щитом. Оно необходимо для выяснения влияния этих озёр на более широкую подлёдную гидрологическую систему и на динамику движения льда, а также для лучшего понимания термического состояния основания щита», — заявила ведущий автор работы Джейд Боулинг, представляющая экологический центр Ланкастерского университета.

Длина обнаруженных озёр варьируется от 0,2 до 5,9 км. Исследователи выяснили, что наибольшее скопление подлёдных водоёмов находится на востоке и севере острова, где изменчивый рельеф заполняется талой водой и удерживает её.

«Эти озёра могли бы стать для нас важными объектами прямого исследования возможных следов жизни в экстремальных условиях, а также озёрных отложений, сохранивших свидетельства изменения климата на планете в прошлом», — подытожил соавтор работы доктор Стивен Дж. Ливингстон, старший преподаватель кафедры физической географии Шеффилдского университета.