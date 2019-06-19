Горный поток: учёные зафиксировали ускорение таяния гималайских ледников

Американские учёные выяснили, что с начала XXI века ускорилось таяние ледников на вершинах Гималаев. В период с 1975 до 2000 года они теряли в среднем 0,25 м толщины в год, а в последние 19 лет скорость таяния составила уже около полуметра ежегодно. По мнению исследователей, причина — глобальное потепление. При этом уменьшение ледников может привести к проблемам с водоснабжением региона, в котором проживают около 800 млн человек.

Учёные из Колумбийского университета (США) выяснили, что с начала XXI века таяние гималайских ледников резко ускорилось — из-за глобального потепления с 2000 года исчезло вдвое больше высокогорного льда, чем за аналогичный период в конце прошлого века. Результаты масштабного исследования, охватившего более 40 лет наблюдений за «третьим полюсом Земли», опубликованы в журнале Science Advances.

В настоящее время на гималайских вершинах находится около 600 млрд т льда, однако он тает с возрастающей скоростью, уверены учёные. Американские специалисты изучили спутниковые снимки гималайских вершин в Индии, Китае, Непале и Бутане за период с 1975 года до наших дней. Полученные результаты наглядно демонстрируют катастрофически быстрое таяние ледников, вызванное глобальными климатическими изменениями.

«Это самое чёткое на данный момент представление о том, с какой скоростью и по какой причине исчезают гималайские ледники», — сообщил главный автор исследования Джошуа Маурер, аспирант геофизической лаборатории Ламонт-Доэрти при Университете Колумбии.

По его словам, ледники потеряли уже около четверти своей огромной массы за минувшие четыре десятилетия, при этом большая часть льда исчезла за последние 20 лет наблюдений.

До настоящего времени о проблеме таяния «третьего полюса Земли» поступали противоречивые данные: мнения относительно причин и скорости таяния гималайской шапки значительно расходились. Команда доктора Маурера проанализировала спутниковые снимки горной гряды, растянувшейся на 2 тыс. км с запада на восток и включающей около 650 ледников. Проведённое исследование является самым масштабным — оно обобщает данные по всему региону за самый продолжительный период наблюдений. Значительная часть данных — недавно рассекреченные снимки, сделанные американскими военными спутниками.

С помощью компьютерного моделирования учёные объединили все имеющиеся показатели в автоматизированную систему, демонстрирующую изменение высоты ледников с течением времени. Они обнаружили, что с 1975 по 2000 год ледяной покров каждый год терял в среднем по 25 см. Однако уже в начале XXI века динамика сильно изменилась, ежегодные потери составили около 50 см (что эквивалентно примерно 8 млрд т воды).

Исследователи сделали вывод, что на катастрофической ситуации с гималайскими льдами сказывается несколько факторов, среди которых уменьшение количества осадков и оседающая на ледниках копоть от выбросов предприятий азиатских стран в последние годы. При этом влияние всех второстепенных причин незначительно, уверены учёные. Они однозначно называют глобальное потепление главным виновником исчезновения большей части гималайских льдов.

Отдельное внимание исследователи сосредоточили на последствиях этого процесса, который так или иначе коснётся примерно 800 млн человек, проживающих возле рек, стекающих с горных вершин. Единственным источником водоснабжения для населения региона остаётся сезонный сток гималайских ледников. Ускоренное таяние льдов в течение ближайших десятилетий в конечном счёте приведёт к нехватке воды. По расчётам учёных, уже сейчас ежегодный сток превышает восполняемый естественным образом объём в 1,6 раза. Также, по мнению исследователей, риск состоит в том, что в ближайшее время процесс может привести к разрушительным и смертельно опасным наводнениям.