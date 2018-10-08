«Вопрос жизни и смерти»: почему в ООН призвали принять срочные меры для борьбы с глобальным потеплением

Если темпы выбросов парниковых газов в атмосферу сохранятся на нынешнем уровне, изменения климата на Земле станут необратимыми. К такому выводу в своём отчёте пришла межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата. Ученые призвали принять «срочные и беспрецедентные меры» и сдержать рост температуры в пределах 1,5 °C, отказавшись от ископаемых видов топлива.

Необходимо сдержать рост температуры на Земле в пределах 1,5 °C. Об этом говорится в 728-страничном отчёте межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК).

Чтобы ограничить рост температуры в пределах 1,5 °C, необходимо принять «срочные, долговременные и беспрецедентные меры», заявили в организации. В противном случае такие природные бедствия, как лесные пожары и засухи, поразят всю планету. Вследствие неурожая жители аграрных регионов будут страдать от голода. А экстремальная жара, которая привела к массовой гибели людей в Индии и Пакистане в 2015 году, станет, по мнению экспертов, «привычным ежегодным явлением».

Глобальное потепление также запустило процесс таяния арктических льдов. Это приводит к постепенному повышению уровня мирового океана и увеличению количества наводнений, особенно опасных для населения прибрежных городов и островных государств. По оценкам учёных, в зоне риска находятся около 5 млн человек.

«Для некоторых людей это, без сомнения, вопрос жизни и смерти», — сообщила главный автор исследования, климатолог из Корнеллского университета Натали Маховальд.

По словам учёных, прописанные в Парижском соглашении по климату обязательства, которые взяли на себя страны в 2015 году, «явно недостаточны для того, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 °C».

Выхлопы ТЭЦ

Reuters

© Mikhail Voskresensky

Чтобы сдержать повышение температуры в пределах 1,5 °C , необходимо сократить выбросы углекислого газа к 2030 году на 45%, а к 2050 году приблизиться к 100%, отметили специалисты МГЭИК.

«Предстоит кардинально менять все сферы общественной жизни. Необходимо усовершенствовать сферы энергетики, транспорта, рациональнее использовать землю и природные ресурсы», — заявил член МГЭИК Джеймс Скея.

Быстрый отказ от использования таких ископаемых видов топлива, как уголь, нефть и газ, может быть очень дорогостоящим, но безусловно эффективным решением для борьбы с глобальным потеплением. По мнению экспертов, эта мера позволит спасти жизни более 100 млн человек в течение двух ближайших десятилетий.

Политическое решение

По мнению российских экспертов, сдержать повышение температуры в пределах 1,5 °C крайне сложно, и для достижения этой цели необходимо принять соответствующие меры как можно скорее.

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«Если удастся удержать повышение температуры в пределах 1,5 °C, то ожидаемое повышение уровня мирового океана в XXI веке будет на 10 см меньше. И в некоторых случаях это существенно. Например, для Бангладеш, где очень пологая и длинная береговая линия», — сообщил в беседе с RT член бюро МГЭИК, заместитель директора Института глобального климата и экологии Сергей Семёнов.

Эксперт отметил, что авторы доклада не смогут повлиять на распределение ответственности за выбросы по странам — такие решения остаются за политиками.

«Следующим шагом после этого доклада станет дискуссия органов рамочной конвенции об изменении климата. Им предстоит осмыслить представленные научные данные и решить следующие вопросы: надо ли сокращать количество выбросов CO2, какой стране необходимо это сделать в первую очередь и в каких количествах. Но это уже будет результат политических переговоров», — резюмировал Семёнов.

Экология раздора

В 2015 году 197 стран подписали Парижское соглашение по климату. Участники договорились удержать повышение температуры в пределах 1,5—2 °C к 2050 году.

Однако в июне 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе США — второй страны по количеству выбросов парниковых газов — из Парижского соглашения. По его словам, участие Соединённых Штатов в подобных договорах подрывает американскую промышленность.

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«США ведут особенную политику. Они, например, отказались подписывать Киотский протокол, обязывающий снизить выбросы на 7%. Сегодня Трамп предпочитает перебрасывать средства не на защиту экологии, а на решение иных экономических задач», — сообщил в интервью RT экс-министр охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

В фарватере Вашингтона следует и Австралия. Так, 8 октября премьер-министр страны Скотт Моррисон, отвечая на вопросы журналистов перед выходом отчёта МГЭИК, объявил, что деньгами на «участие в конференции по изменению климата и всю эту ерунду» государство не располагает. Политик добавил, что австралийское правительство принимает меры по сокращению выбросов парниковых газов на 26% по сравнению с 2005 годом, что предусмотрено Парижским соглашением. Однако тратить баснословные суммы на ускоренный переход к «зелёной экономике» Австралия не намерена.

Россия подписала соглашение в апреле 2016 года. В ноябре 2017-го министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что ратифицировать договор планируется в начале 2019-го. Вместе с тем с 1990 по 2015 год Россия сократила выбросы парниковых газов в атмосферу на 46%.