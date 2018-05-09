Опасная высота: как авиаперелёты влияют на изменение климата Земли

Климатологи из Института океанографии Скриппса (США) выяснили, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла рекордного за последние 800 тыс. лет уровня. В то же время учёные из Сиднейского университета подсчитали, что до 10% этих выбросов приходится на бурно растущую туристическую отрасль, в частности, на выхлопы самолётов. Исследователи предупредили, что если концентрация двуокиси углерода продолжит расти, то необратимые последствия для планеты дадут о себе знать уже к концу этого века.

Опасный уровень

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в апреле 2018 года достигла максимума за последние 800 тыс. лет. К таким выводам пришли учёные из Института океанографии Скриппса (США). По их данным, на каждый кубометр воздуха сейчас приходится 410 мл углекислого газа (410 ppm).

Концентрацию двуокиси углерода американские климатологи измеряют в гавайской Погодной обсерватории на Мауна-Лоа с 1958 года. Ещё 60 лет назад этот показатель был ниже примерно на 25% — 315 ppm. В XVIII—XIX веках, как отмечают учёные, уровень углекислого газа в атмосфере не превышал 300 ppm.

«Концентрация углекислого газа в атмосфере увеличивается с каждым десятилетием, поскольку человек сжигает всё больше ископаемого топлива. При этом выделенный углекислый газ остаётся в атмосфере Земли десятки тысяч лет, поглощая тепло солнечного излучения. Это ускоряет процесс глобального потепления», — сообщил автор исследования Ральф Килинг.

Провести сравнительные исследования американцам помог древний ледник, возраст которого оценивается в 800 тыс. лет. Толща льда содержит множественные включения воздуха, химический анализ которых и позволил определить состав атмосферы нашей планеты в период эоплейстоцена.

Первым делом — самолёты

Австралийские климатологи из Сиднейского университета, в свою очередь, выяснили, что в повышенной концентрации диоксида углерода «виноваты» не только производства, но и глобальная туристическая отрасль. По словам учёных, на неё приходится до 10% от общего количества выбросов — в основном из-за выхлопов самолётов.

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Несмотря на то, что современные авиалайнеры гораздо экологичнее, чем воздушные суда 1970—1980 годов, резко возросшее число перелётов всё равно приводит к стремительному росту концентрации углекислоты в атмосфере.

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«К сожалению, пока нет источников энергии, которые бы не несли никакого вреда окружающей среде. Самолёты продолжают выбрасывать углекислый газ в атмосферу, однако технический прогресс ведёт к сокращению расхода топлива на перевозку», — сообщил в беседе с RT научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ, авиаэксперт Андрей Крамаренко.

На втором месте по выбросам углекислого газа в туристической отрасли — предприятия общепита. Дело в том, что через вентиляционную систему кухонь выделяется огромное количество диоксида углерода. Как отмечают авторы исследования, число ресторанов и кафе постоянно растёт.

«В последнее время туризм развивается очень активно. Если такая тенденция сохранится, то к 2025 году доля туристической отрасли возрастёт до 40% в общем объёме выбросов», — отметила автор исследования Арунима Малик.

При этом больше всего «туристических» выбросов приходится на США — американцы путешествуют чаще, чем граждане любой другой страны. Кроме того, Соединённые Штаты — одно из самых востребованных туристических направлений в мире.

Всемирная туристская организация рекомендовала путешественникам не уезжать на дальние расстояния, чтобы сократить число длительных авиаперелётов. Кроме того, эксперты предложили ввести налоги на выбросы углекислого газа для авиационной отрасли.

Необратимые последствия

Несмотря на пугающую статистику по выбросам, учёные напоминают, что сам по себе углекислый газ не представляет опасности ни для человека, ни для окружающей среды. Негативные последствия для климата несёт лишь его повышенная концентрация.

«Если содержание углекислого газа, который является парниковым, в атмосфере продолжит расти, то к концу века Земля может столкнуться с необратимыми для окружающей среды последствиями изменения климата», — рассказал в беседе с RT член бюро межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), заместитель директора Института глобального климата и экологии Сергей Семёнов.

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Ведущие индустриальные державы, а также развивающиеся страны предпринимают попытки сократить негативные последствия промышленной деятельности человека. Так, в 2015 году 96 стран ратифицировали Парижское соглашение по климату. Страны-участницы договора обязались сократить выбросы, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле к 2100 году более чем на 2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой. По мнению учёных, если температура превысит это значение, то планета может столкнуться с катастрофическими последствиями.

«На различных регионах изменение климата сказывается по-разному. Так, в Африке в большей степени распространяются опасные заболевания, например, лихорадка западного Нила. Также южные страны могут испытывать нехватку питьевой воды. В России другая ситуация. У нас 67% территории покрыто многолетней мерзлотой. Если раньше она слегка оттаивала летом, а зимой подмерзала, то теперь в зимнее время почти прекратила замерзать. Если человечество будет безответственно относиться к проблеме глобального потепления, то все эти процессы к концу века усугубятся», — подытожил Семёнов.