New Shepard стартовал с площадки в Техасе с четырьмя членами экипажа на борту

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Многоразовый космический корабль New Shepard стартовал в Техасе в первый пилотируемый полёт с четырьмя членами экипажа на борту.
New Shepard стартовал с площадки в Техасе с четырьмя членами экипажа на борту
  • Reuters

Компания Blue Origin ведёт прямую трансляцию.

На борту корабля — владелец компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя лётчица Уэлли Фанк и 18-летний космический турист из Нидерландов Оливер Дэмен.

В настоящее время капсула корабля New Shepard с пассажирами отделилась от ракеты-носителя и достигла космоса.

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