New Shepard стартовал с площадки в Техасе с четырьмя членами экипажа на борту

Многоразовый космический корабль New Shepard стартовал в Техасе в первый пилотируемый полёт с четырьмя членами экипажа на борту.

Reuters

Компания Blue Origin ведёт прямую трансляцию. The capsule has just reached apogee. Our crew is now experiencing life-changing views of Earth from above the Kármán Line. #NSFirstHumanFlight — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021 На борту корабля — владелец компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя лётчица Уэлли Фанк и 18-летний космический турист из Нидерландов Оливер Дэмен. В настоящее время капсула корабля New Shepard с пассажирами отделилась от ракеты-носителя и достигла космоса.