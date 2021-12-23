«Люди стали задумываться об отпуске на орбите»: как развивается космический туризм в России

Экспедиция японского миллиардера Юсаку Маэдзавы и его ассистента Йозо Хирано на МКС не просто обозначила возобновление космического туризма в России. По словам экспертов, пилотируемая космонавтика будет адаптироваться под непрофессиональных путешественников за пределы Земли, расширяя и число пассажирских мест, и сами программы полётов. При этом если одни платят за это внушительную сумму, то другим в будущем посчастливится побывать в космосе бесплатно.

Билеты на свободные кресла

20 декабря на Землю вернулся экипаж корабля «Союз МС-20». Российский космонавт Александр Мисуркин, турист — японский миллиардер Юсаку Маэдзава — и его ассистент Йозо Хирано провели на МКС почти 12 дней. Предыдущего космического туриста, основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте, Россия отправила на МКС ещё в 2009 году. Хотя до этого, начиная с 2001-го, такие полёты на российских кораблях осуществлялись почти каждый год: за восемь лет на МКС и обратно свозили семь человек, причём основателя компании Intentional Software Чарльза Симони — дважды.

Причина такого длительного перерыва в сфере космического туризма — прекращение американской NASA запусков многоразовых кораблей Space Shuttle. Места на российских «Союзах», которые можно было бы продать туристам, США выкупали для своих астронавтов. В прошлом году американцы впервые с 2011-го отправили астронавтов на собственном корабле.

«После того, как начали летать американские пилотируемые корабли, с России были сняты обязательства по доставке зарубежных астронавтов на МКС. Мы получили возможность отправки на станцию экипажей из трёх российских космонавтов. Первый такой экипаж из профессиональных космонавтов полетит на МКС весной», — заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 16 декабря.

Чуть раньше, в ходе пресс-конференции на Байконуре после старта миссии «Союз МС-20», Рогозин анонсировал расширение туристических программ. Во-первых, туристам могут отдать часть высвобождаемых мест на кораблях, отправляющихся на МКС. Во-вторых, планируются более короткие и менее дорогие путешествия без стыковок с орбитальной станцией.

Глава Роскосмоса добавил, что после 2030 года будут предлагаться полёты вокруг Луны и дальние экспедиции. Также он рассказал о планах по созданию российской орбитальной служебной станции. На неё предполагается отправлять на некоммерческой основе, в том числе непрофессиональных космонавтов — учёных-исследователей, специалистов в своих областях для проведения экспериментов. Предусмотрен на ней и отдельный коммерческий, туристический модуль.

Запуск ракеты-носителя с космодрома Байконур

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Медведь, водка и… невесомость

Во французском фильме 2012 года «Замуж на 2 дня» главная героиня приезжает в Москву. Мороз, шапки-ушанки, водка, танцы вприсядку — по замыслу авторов, так выглядит Россия. Есть и ещё штрих: русское экстремальное развлечение. Но это не борьба с медведем, а полёт на самолёте в невесомость.

«Мы были первыми и остаёмся практически единственным агентством, предлагающим космический туризм. Начало можно отсчитывать с конца 1998 года, — рассказал RT глава российского представительства компании Space Adventures Сергей Костенко. — В США в те годы полёты на самолёте в невесомость организовывались только для тренировки астронавтов, коммерческой услуги не существовало. А в России мы такую уже обеспечили. Тогда на нас вышел Ричард Гэрриот (американский разработчик компьютерных игр. — RT). Они с другом приехали сюда, полетали в невесомости. С этого всё и началось. Кстати, Гэрриот в 2008 году стал и космическим туристом — полетел на МКС».

Сегодня почти двухчасовой полёт на Ил-76 МДК с аэродрома Чкаловский, в ходе которого борт десять раз проходит режим невесомости (по 25—28 секунд каждый), предлагается всем желающим за 280 тыс. рублей.

По словам Костенко, развитие технологий вряд ли позволит в ближайшие годы заметно снизить стоимость этого аттракциона, так как основные затраты здесь ложатся на топливо.

«Космический туризм сегодня представлен в трёх видах, — рассказал RT популяризатор космоса Михаил Котов. — Это полёты на МКС на российских «Союзах». Была короткая четырёхсуточная туристическая экспедиция на корабле Dragon от компании Илона Маска Space X. И реализованы так называемые суборбитальные полёты от компаний Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса. Но это не совсем космическое путешествие — просто вертикальный взлёт на 80—100 км. 15 минут полёта, из которых две минуты в невесомости. Можно успеть взглянуть на планету с высоты и сфотографировать».

Потенциальные гости МКС — миллиардеры из IT

Первый космический турист, американский мультимиллионер Деннис Тито, летавший на «Союзе» на МКС в 2001 году, заплатил за это $20 млн. Точную сумму, в которую обошёлся полёт Юсаку Маэдзаве и его ассистенту, ни организатор путешествия Space Adventures, ни Роскосмос не называют. Эксперты давали оценку в коридоре $50—100 млн. NASA сообщало, что за доставку своего астронавта на МКС в последний раз заплатило $80 млн.

«Портрет нашего клиента меняется, — рассказывает Сергей Костенко. — Раньше это был такой среднестатистический Деннис Тито. Человек с состоянием от $500 млн. Взрослый, всего достигший, много чего попробовавший. У которого были и лодки, и самолёты. Вообще всё было. Человек, который искал чего-то нового, острого. Кроме Марка Шаттлворта, слетавшего в 28 лет и так реализовавшего детскую мечту, это всё были возрастные люди. Сейчас мы всё чаще вступаем в контакт с потенциальными клиентами, которым 30 с небольшим. Новое поколение, которое пришло из IT или криптобизнеса».

Первый космический турист Деннис Тито после возвращения на Землю, 6 мая 2001 года

AP

© Mikhail Metzel

Как рассказал RT генеральный директор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов, цена каждого путешествия рассчитывается индивидуально. «В неё закладывается стоимость ракеты-носителя «Союз-2.1а», транспортного пилотируемого корабля «Союз МС», медицинского обследования специалистами Института медико-биологических проблем РАН до и после полёта, подготовки к полёту и послеполётной реабилитации на базе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, работы космонавтов с туристами на борту станции. Индивидуального снаряжения: скафандров, ложементов, сменной одежды, питания, и т.д. Плюс возможные пожелания космических путешественников, например, доставка на орбиту индивидуального питания, специфического оборудования для проведения научных экспериментов или видеосъёмки», — объяснил Лоскутов.

По оценке Сергея Костенко, число заявок от новых космических туристов будет расти, но при нынешнем ценнике очередь на полёты на МКС точно не выстроится.

«Конечно, покупают и яхты, и картины по $100 млн, но это инвестиции, они остаются с тобой, а тут чистая развлекуха, — комментирует Костенко. — Россия собирается строить многоразовый корабль «Орёл». За счёт многоразового использования возможно снижение себестоимости. По мере развития технологий ценник упадёт. Но это в перспективе не года-двух, а десятилетия. Пока в любом случае число туристов в год будет измеряться единицами. По моим ощущениям, перелом произойдёт при снижении ценника до $10 млн —это уже смогут себе позволить люди с состоянием $300—400 млн. И счёт ежегодно пойдёт на десятки».

Пока же Костенко анонсировал новую опцию, под которую сейчас подбирают клиента: выход с МКС в открытый космос. Непрофессиональные космонавты такого ещё не совершали.

Ценовой же конкуренции пока не наблюдается. «Стоимость одного места Dragon — как на «Союзе», $50 млн, — комментирует Михаил Котов. — Суборбитальные полёты предлагаются на два порядка дешевле — $500 тыс. с пассажира. И там подготовка не требуется, просто проинструктировали и вперёд. Но это и не совсем космос».

И удобный туалет

Миллиардер Юсаку Маэдзава анонсировал, что выполнит на МКС «Программу 100 дел» — по заданиям подписчиков своих страниц в соцсетях. Ролики с отчётом о выполнении он выкладывал на YouTube. Судя по всему, японские фанаты задали ему достаточно обычные задачи: открывать консервы, чистить зубы, мыть голову — почти все его видео касались демонстрации быта в условиях невесомости и ограниченного пространства станции.

Ещё на предстартовой пресс-конференции на вопрос о том, что он первым делом сделает на МКС, Маэдзава ответил: «Пойду в туалет. Лететь-то туда несколько часов».

Космический турист Юсаку Маэдзава

РИА Новости

© Максим Блинов

Строившие в детстве во дворе ракету из бочек, представляли жизнь на орбите как нечто романтическое. Бытовые мелочи в фантазиях не фигурировали. Но как выяснилось, именно они имеют непосредственное отношение к освоению космоса.

Развитие туризма в мореплавании и авиации адаптировало суда и самолёты под обычных людей. По мере повышения комфорта и упрощения как процесса обслуживания, так и систем управления, численность персонала снизилась в пользу пассажиров. Позже некоторые найденные решения и отработанные технологии были реализованы уже для профессиональных — военных или научных задач. Например, тот же туалет на стратегических бомбардировщиках, находящихся в воздухе по 12 часов.

Сейчас аналогичные процессы идут в космосе. «Космические туристы — весьма занятые люди и выделить полгода или почти год из своего плотного делового графика для них весьма сложно даже при наличии желания и возможности оплатить свой полёт в космос, — рассказал Дмитрий Лоскутов. — Благодаря разработанным в ЦПК программам мы сегодня уверенно предлагаем клиентам подготовку, которая занимает около четырёх месяцев. Уже отработаны полёты к МКС по короткой и сверхкороткой схемам. На станцию теперь добираются за несколько часов, а раньше на это уходило несколько суток. Это сказывается на удобстве и комфорте — адаптация людей к условиям космоса проходит уже не в тесном корабле, а в более комфортных условиях орбитальной станции. Кстати, американские корабли Crew Dragon пока не летают по коротким схемам».

Ради возможности взять на орбиту лишнего пассажира были внесены изменения в систему управления космическим кораблём — в трёхместном «Союз МС» она рассчитана уже на одного человека. В прошлом же командиру экипажа помогал борт-инженер.

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко считаются не туристами, а скорее командированными. Но в любом случае непрофессиональными космонавтами. Их полёт на «Союз МС-19» был первым, когда из трёх членов экипажа двое были пассажирами. Следующий рейс с японскими туристами на «Союз МС-20» прошёл по такой же схеме.

Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Таким образом, повышение комфорта полётов и пребывания на орбите обычных людей уже сегодня готовят технологическую базу для освоения дальнего космоса. Бытовые мелочи вроде удобного туалета или спального места тут имеют немаловажное значение.

«Сегодня люди уже на полном серьёзе спрашивают нас, почему до сих пор нет орбитальных гостиниц и увеселительных полётов вокруг Луны, — замечает Лоскутов. — С одной стороны, это говорит о том, что люди продолжают стремиться в космос, а с другой — что космос перестаёт быть чем-то из ряда вон выходящим, что он стал настолько близким к людям, что они задумываются об отпуске на орбите».