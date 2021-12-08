«Космические туристы работают на технологическое развитие»: корреспондент RT проводил на орбиту миллиардера Маэдзаву

В среду, 8 декабря, с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправился корабль «Союз МС-20». Командир экипажа Александр Мисуркин, турист Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано проведут на орбите 12 суток. Почему японцы полетели на МКС с «Роскосмосом», а не со SpaceX Илона Маска, и зачем России космические туристы, а эксцентричному миллиардеру — этот полёт — в репортаже с космодрома.

Сколько заплатил за полёт на МКС миллиардер Юсаку Маэдзава — коммерческая тайна. Ни «Роскосмос», ни международное агентство космического туризма Space Adventures официально сумму не раскрывают. Агентство Bloomberg со ссылкой на японские СМИ пишет, что 12-дневная экспедиция в космос могла обойтись Маэдзаве и его ассистенту Йозо Хирано в $88 млн.

Для человека, чьё состояние оценивается примерно в $2 млрд, — вполне доступно. Причём эта сумма покрывает затраты на постройку космического корабля, подготовку, запуск и сопутствующие расходы.

Сам Юсаку Маэдзава, отвечая на вопрос корреспондента RT, объяснил, что всю жизнь мечтал о полёте в космос.

«С детства любил смотреть на звёзды, мечтал о космосе. И рад, что выпала возможность эту мечту осуществить, — рассказал он. — Когда семь лет назад Space Adventures сделало мне предложение, я даже не знал, что такое вообще возможно. И сразу же согласился».

На вопрос RT, какая у него личная программа на МКС, Маэдзава ответил, что это секрет: «У меня есть 100 дел-заданий. По мере выполнения я буду сообщать о них в YouTube».

Единственный вопрос, на который он ответил чётко, касался первого дела на МКС. «Пойду в туалет, — уверенно заявил японский миллиардер. — Лететь-то далеко. Уверен, там будет очередь».

Слева направо: Йозо Хирано, Александр Мисуркин, Юсаку Маэдзава

RT

© Дмитрий Щеглов

Извинился перед тысячами девушек

Маэдзава родился в Японии в 1975 году. В школе с товарищами создал группу, в которой играл на ударных. Вместо получения высшего образования отправился путешествовать по США. Через два года он вернулся в Японию и привёз с собой коллекцию музыкальных компакт-дисков и винила.

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Согласно официальной истории успеха, он начал продавать эти альбомы по почте и увидел перспективы: создал компанию по дистанционной торговле импортными музыкальными дисками. Позже к дискам добавилась одежда.

Пять лет назад Маэдзава запустил Zozosuit — автоматизированную систему для снятия мерок в домашних условиях. Соответственно, он начал предлагать покупателям индивидуальный пошив моделей одежды собственной торговой марки Zozo.

Увлекается миллиардер не только музыкой, но и живописью. В 2012 году он основал фонд современного искусства Contemporary Art Foundation для поддержки молодых художников. В планах — открытие музея современного искусства в родной префектуре Тиба. На покупку коллекции для экспозиции он уже потратил не менее $200 млн.

Всемирная же известность пришла к Маэдзаве в 2018 году, когда выяснилось, что именно он станет первым космическим туристом, которого компания Илона Маска Space X отправит в полёт вокруг Луны в 2023-м.

Точнее, на корабле Маска будет 10—12 мест, но они все выкуплены Маэдзавой. Для набора восьми участников японский миллиардер в марте 2021 года объявил конкурс — победители полетят за его счёт. Претенденты должны объяснить, как полёт на Луну поможет им совершить что-то полезное для общества. Что касается остальных мест, то их, видимо, займут личный ассистент миллиардера и его подруга.

В январе 2020 года Маэдзава объявил в Twitter о поиске спутницы для полёта к Луне, которая в будущем, возможно, могла бы стать и спутницей жизни. Шоу-кастинг планировалось транслировать онлайн. За две недели на это предложение откликнулись почти 28 тыс. женщин. Однако Маэдзава неожиданно передумал и извинился перед приславшими заявки.

Договорённости с Маском в силе

Когда весной 2021-го стало известно о начале тренировок для полёта на МКС, некоторые решили, что это альтернатива путешествию к Луне, которое у Маэдзавы якобы сорвалось.

То, что договорённости с Илоном Маском остаются в силе, представитель Маэдзавы подтвердил RT. Более того, турист раскрыл одно из заданий своего секретного списка «100 дел на МКС»: с орбиты Земли он сообщит имена членов своей команды, которые полетят с ним к Луне.

А вот девушку он уже, похоже, нашёл без всякого кастинга — корреспондент RT встретил её на запуске «Союза МС-20».

RT

При этом популяризатор космонавтики Михаил Котов выразил мнение, что тур на «Союзе» на МКС — это не подготовка к полёту вокруг Луны, а фактически его замена.

«Согласно изначально озвученным договорённостям Маэдзава должен был полететь в космос от компании Илона Маска в 2019 или 2020 году на уже проверенной ракете семейства Falсon и корабле Dragon, — рассказывает Котов. — А потом Маск переиграл, решил подождать как бы уже завершающегося создания новой ракеты Starship и одноимённого корабля. А сколько ждать — непонятно. Равно как нет никаких гарантий, что этот полёт вообще состоится. Маэдзава решил не рисковать, так же можно и до старости прождать. И начал переговоры о полёте на МКС от России. Конечно, формально от тура в 2023 году он не отказался. Но я очень сомневаюсь, что у Маска получится отправить этот корабль в 2023-м».

Как рассказал RT источник в Space Adventures, соглашение по нынешнему полёту подписали в 2019 году. Причём это же агентство организует и тур с Илоном Маском, так что версия об альтернативе вполне правдоподобна.

«Мы летим на «Союзе», и я испытываю огромное доверие, учитывая историю этого корабля, — ответил Маэдзава на вопрос о преимуществах России в космосе. — Моя подготовка к полёту заняла всего 100 дней. Когда можно подготовить человека всего за 100 дней, то это уже само по себе огромное достижение».

«Посмотрите, как я тут питаюсь»

Почти во всех публикациях об этом полёте упоминается только один космический турист — Юсаку Маэдзава, хотя на самом деле японцев двое. Объяснение простое: Йозо Хирано не турист, а ассистент туриста. И этим всё сказано. Его задача — помогать боссу в поездке, держать камеру и выполнять иные поручения. И ни в коем случае не оттягивать на себя ни капли популярности.

Летит он по собственному желанию или «старший приказал», выяснить у него не удалось: общаться с журналистами ему не положено. Во время последней предполётной пресс-конференции модераторы не передали для него ни одного вопроса, хотя и корреспондент RT, и коллеги из других СМИ задавали их. На всех официальных мероприятиях он не выпускал из рук фотоаппарат — чуть ли не ежесекундно снимал босса.

Здесь и другой характерный штрих: в дублирующем экипаже вместе с командиром Александром Скворцовым был только Щун Огисо, PR-менеджер компании Маэдзавы. То есть дублёров меньше, чем членов основного экипажа, что как бы подразумевало: без самого туриста полёт не состоится.

Как рассказала RT представитель Маэдзавы, этот полёт для него — просто необычное, интересное событие. Никакого глубокого смысла он в него не вкладывает и планирует вести видеоблог о своём пребывании на МКС в формате «посмотрите, как я тут питаюсь, бреюсь, где сплю и что это за тумблер на стене».

«Юсаку Маэдзава много путешествует, любит всё необычное. Космос из этого ряда», — пояснила она.

Ранее сам миллиардер объяснял, что полёт принесёт полезную для бизнеса популярность. «Хочу узнать, как космос меня изменит», — заявил он на предполётной пресс-конференции.

«Берёт все расходы на себя»

Читая дома новости о запусках космических кораблей, мы хоть и понимаем, но абсолютно не ощущаем масштаба события. Другое дело — на самом космодроме.

В одной лишь выкатке ракеты из ангара и установке на пусковой площадке одновременно задействованы сотни человек, начиная от технических руководителей, инженеров, рабочих, заканчивая взводом полицейских для охраны. На всякий случай присутствует даже кинолог с собакой. Только фотовидеосъёмку ведут полтора десятка сотрудников. А ведь была постройка космического корабля, доставка на космодром, его монтаж. Отдельно с космонавтами работали инструкторы, врачи, Центр управления полётами, службы спасения при приземлении и так далее. На один запуск работают тысячи человек. А уж пилотируемый полёт, которых около четырёх в год, — вообще грандиозное событие.

«И всё это — чтобы богатый блогер на орбите селфи сделал», — усмехается один из байконуровских старожилов.

RT

Бытует мнение, что коммерческие запуски девальвируют саму идею изучения и освоения космоса, что мы превратили Байконур в «таксопарк» на МКС.

«Бюджет «Роскосмоса» как минимум в десять раз меньше, чем у NASA, — комментирует Михаил Котов. — Он ниже, чем у китайского космического агентства, чем у европейцев... Космический туризм — отличная возможность самостоятельно заработать на развитие».

Неофициально источник в «Роскосмосе» говорит, что на самом деле подобные запуски супервыгодны. «Появился миллиардер, который берёт все расходы на себя, чего ж отказываться, — поясняет он. — Своих графиков мы ради него не меняли, поставили запуск на даты, когда у нас ничего своего не планировалось. И это не просто «такси». Во-первых, космонавт Александр Мисуркин будет проводить определённые научные эксперименты. Во-вторых, на туристах отрабатывается целый ряд технологий. Например, в этом полёте с одним профессиональным космонавтом отправляются два туриста. Плюс попробовали ускоренную программу подготовки к полётам — четыре месяца вместо стандартных шести-восьми. Японцы сейчас участвуют в исследовании микроциркуляции крови в условиях микрогравитации — изучение поведения, реакции свежего организма непрофессиональных космонавтов. Так что космические туристы тоже работают на технологическое развитие, да ещё и за собственные деньги».

Банзай, Сухов!

Чем опасней профессия, тем больше в ней традиций и ритуалов. Так, в калийных рудниках Пермского края на спуске приветствовали духа шахты. А угольщики Воркуты никогда не меняют каску — это считается плохой приметой. Есть традиции у спортсменов, военных. Космонавты же тут явно лидируют. По числу обязательных предполётных ритуалов они вполне могут сравниться с масонами.

Согласно этим традициям, экипаж «Союза МС-20» посетил могилу Юрия Гагарина у Кремлёвской стены. Дублирующий экипаж сходил на Байконуре в городской музей космонавтики. Там на специальном баннере свою подпись оставил Александр Скворцов — расписываются только уже побывавшие в космосе.

RT

Основной экипаж посетил второй музей космонавтики, который расположен непосредственно на космодроме. Там расписался Александр Мисуркин. Обсервацию перед полётом космонавты уже много лет проводят в старинной гостинице «Космонавт» города Байконур. Некоторое время назад «Роскосмос» начал строительство нового отеля. И напрасно. Космонавты заявили, что жить в нём не станут: ритуал подразумевает проживание только в «Космонавте».

Вечером перед стартом положено посмотреть «Белое солнце пустыни» — специально для нынешних туристов к фильму добавили японские субтитры. Утром в момент выхода для отправки на космодром положено расписаться на двери своего гостиничного номера — эта традиция заложена ещё Гагариным. А выйти к автобусу надо под песню «Трава у дома».

Рядом с гостиницей — Аллея космонавтов. Перед полётом каждый член экипажа должен посадить дерево. Вот эту традицию, также заложенную первым космонавтом, Маэдзава и Хирано нарушили. «Японцы вышли, посмотрели — холодно, сыро. Испугались, что простудятся, — рассказали в городе. — А Мисуркин, конечно, посадил».

Микрорайоны космоса

Принципиальное отличие космического туриста от «околокосмического» в том, что первый не увидит сам город Байконур. Участников полёта доставляют в гостиницу «Космонавт», из которой они выезжают только на космодром. И после приземления где-то в степях под Карагандой на Байконур уже не возвращаются.

© RT

Другое дело турист, купивший экскурсионный тур в город Байконур. В пакет за 100—200 тыс. рублей входит проживание, экскурсии по городу и на космодроме и даже наблюдение за запуском. Такие места на планете можно пересчитать по пальцам. С одной стороны, у города есть все шансы стать космическим Диснейлендом. С другой — город в сердце космической индустрии мог бы развиваться как инновационный центр. Однако не произошло ни того ни другого.

«Вот этот микрорайон сравнительно новый. Его под «Протон» построили», — сопровождающий кивает в сторону панельных советских девятиэтажек.

Развитие космоса тут измеряется микрорайонами: каждая новая ракетная программа подразумевала строительство площадки на космодроме и микрорайона в городе для тысяч сотрудников.

Глава администрации Байконура Константин Бусыгин

RT

В 1970-х здесь было 110 тыс. жителей. «Сегодня в городе 77 тыс., из которых 25 тыс. — граждане России, — рассказал корреспонденту RT глава администрации Байконура Константин Бусыгин. — Сотрудников «Роскосмоса» и членов их семей 8 тыс. человек».

Население убывает, по словам Бусыгина, только за последние десять лет его численность сократилась на 4 тыс. В первую очередь за счёт граждан России.

Город встреч и расставаний

При советской власти Байконур фактически был обычным военным городком — спальный район, этакое большое общежитие при космодроме. Работали тут в основном люди в погонах. Большинство, отслужив несколько лет, уезжали.

После распада СССР Байконур, оказавшийся в независимом Казахстане, используется Россией: космодром вместе с городом находится в аренде до 2050 года.

© RT

Вся недвижимость здесь принадлежит Казахстану: жильё только муниципальное. Город режимный, просто так поселиться здесь нельзя. Чтобы пригласить в гости родственников, необходимо оформлять разрешение. И это главная причина, почему массовый туризм здесь невозможен.

«Отсюда рано или поздно почти все уезжают. Да я и сам тоже уеду — семью уже вывез, — поделился настроением сотрудник городской администрации. — Жить здесь комфортно, но будущего нет. Город встреч и расставаний, как тут говорят».

По словам Бусыгина, в городе уже давно сложилась своя, особая национальность — байконурец. В местной средней школе, лицее «Международная космическая школа им. В.Н. Челомея», есть даже предмет «Байконуроведение».

© RT

Если в иных школах популярны кружки робототехники или других цифровых технологий, то здесь занимаются ракетомоделированием.

«Мы готовим технарей, которые понимают, как создать машину», — объясняет заведующий лабораторией ракетного моделирования школы Евгений Прощалыгин.

Достижения тут же наглядно демонстрируются: прямо в школьном дворе на запуск подготовлена ракета из ватмана. «Ключ на старт!» — командует мальчик лет 12. Его товарищ нажимает кнопку электрического пуска. В ракете воспламеняется топливо, и она взмывает вверх метров на 30.

© RT

Дальше, как мне объяснили, срабатывает второй заряд, выбивающий парашют — «отсек с космонавтами». Он медленно опускается на землю. Всё, как и должно быть при аварийной ситуации с настоящим космическим кораблём.

И хотя в городе есть филиал Московского авиационного института, эти ребята, как и большинство других, уедут учиться в Москву. И потом сюда, скорее всего, не вернутся.

«А у вас у всех родители на космодроме работают?» — поинтересовался я у группы запуска ракеты. Оказалось, что не у всех. «У меня, — откликнулся мальчик, который нажимал на кнопку «Старт». — На Восточном».

Собственно, это многое объясняет. Какие бы ни были дружественные отношения с Казахстаном, Россия постепенно переносит основные усилия развития космоса на свою территорию. Надо будет посчитать число новых микрорайонов.