Рогозин сообщил, что запуск «Союза» с космическими туристами запланирован на 8 декабря

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Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил, что запуск «Союза» с космическими туристами запланирован на 8 декабря
  • © РИА Новости / Роскосмос

Продолжительность полёта составит 12 суток, участников полёта доставят на МКС за шесть часов (четыре витка), пояснил он.

«Управлять «Союзом МС-20» будет космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин, также на борту будут находиться граждане Японии Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано», — написал глава госкорпорации в Telegram.

В настоящее время участники космического полёта проходят подготовку в ЦПК им. Ю.А. Гагарина в Звёздном Городке, добавил Рогозин.

Ранее генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов в интервью RT сообщил, что компания проводит предполётную подготовку космических туристов для путешествий на МКС.

По его словам, на российских кораблях цена таких полётов ниже: «в конце этого года должны полететь два японских туриста. Цена меньше чем $55 млн».

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