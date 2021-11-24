«Эволюционный подход»: какое значение модуль «Причал» имеет для российского присутствия в космосе

Российские специалисты успешно запустили ракету-носитель, которая вывела в космос узловой модуль «Причал», не имеющий аналогов мире. Запущенный на орбиту аппарат должен пристыковаться к Международной космической станции 26 ноября. «Причал» предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Кроме того, технический потенциал модуля позволяет создать на его основе новую орбитальную станцию. По мнению экспертов, «Причал» наряду с другими современными модулями в перспективе может стать основой для формирования национальной космической станции РФ после запланированного прекращения работы МКС в 2024 году.

С космодрома Байконур успешно стартовала отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б». Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Ракета вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с новейшим узловым модулем «Причал». Вечером 26 ноября запланирована стыковка «Причала» к российскому сегменту Международной космической станции.

«Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции... приступили к управлению полётом нового корабля-модуля. По телеметрической информации, ракета в штатном режиме вывела его на целевую орбиту...» — отмечается на сайте «Роскосмоса».

Ранее в корпорации сообщали, что «Причал» будет пристыкован к российскому многоцелевому лабораторному модулю «Наука».

«Баллистическая схема полёта до стыковки с МКС аналогична базовому кораблю «Прогресс М» (двухсуточная с возможностью увеличения длительности при возникновении нештатных ситуаций). Стыковка узлового модуля («Причал». — RT) производится к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», — уточняется на сайте «Роскосмоса».

«Причал» предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Как отмечают в «Роскосмосе», её дальнейшее развитие «обеспечивается за счёт стыковки к узловому модулю транспортных систем, в том числе и перспективных».

Как сообщил журналистам в середине ноября начальник отделения пилотируемых космических комплексов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Рустам Абдулхаликов, современных аналогов «Причалу» в мире нет.

«Похожий аппарат — это американский модуль типа Node, но он доставлялся «Шаттлом». Он очень тяжёлый, а наш российский («Причал». — RT) доставляется «Прогрессом», и тем самым он экономически эффективнее… Аналогов ему не существует», — заявил Абдулхаликов.

18 ноября пресс-служба «Роскосмоса» сообщила о готовности корабля «Прогресс М-УМ» к общей сборке с ракетой-носителем на Байконуре. 21 ноября в госкорпорации рассказали об установке «Союза-2.1б» на стартовом столе площадки №31.

В комментарии RT ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт заявил, что ввод в эксплуатацию «Причала» повысит надёжность и безопасность работы российского сегмента МКС. Эксперт подчеркнул, что все элементы Международной космической станции перед запуском проходят «жёсткое тестирование».

«Более 20 лет работы станции говорят о том, что она полностью работоспособна, в целом находится в неплохой форме. Тем не менее существуют определённые технические трудности, есть проблемы с моральным устареванием. МКС в целом и российскому сегменту в частности требуется регулярное обновление, и стыковка «Причала» как раз отвечает этой задаче», — пояснил Эйсмонт.

Двигатели ракеты-носителя «Союз-2.1б»

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© РОГОЗИН

В свою очередь, руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с RT обратил внимание на широкий технический потенциал «Причала».

«Модуль «Причал» предназначен для стыковки ещё нескольких модулей (если такие задачи возникнут). Также он может использоваться для стыковки традиционных отечественных кораблей типа «Прогресс», «Союз» и других», — сказал Моисеев.

«Шарик» на МКС

«Причал» представляет собой сферический герметичный отсек. Узловой модуль является носителем разнообразной электроники: системы управления бортовой аппаратурой, радиотехнических средств, системы обеспечения теплового режима, комплексов управления движением и навигации, агрегатов стыковки и перестыковки, а также другого оборудования.

На внешней поверхности корпуса «Причала» размещены трубопроводы и блоки клапанов транзитных магистралей дозаправки топливом. Для обеспечения фиксации космонавта (оператора) на узловом модуле имеются специальные поручни. Корпус, все кабели, трубопроводы и агрегаты на «Причале» закрыты листами микрометеороидной защиты.

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Внутренний объём сферического корпуса модуля разделён панелями интерьера на две зоны — приборную и обитаемую (для оператора). На места внутри «Причала», не закрытые интерьером, монтируются фальшьпанели, которые при необходимости можно заменить.

«Для обеспечения функционирования узлового модуля «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» на его внешней поверхности со стороны активного агрегата стыковки установлены телекамера контроля стыковки и передающая антенна системы «Клёст», антенны активной системы сближения «Курс-НА», — поясняется в материалах «Роскосмоса».

Стартовая масса «Причала» составляет 4,65 тонны, диаметр сферического корпуса — 3,3 м, грузовместимость — 700 кг, количество стыковочных агрегатов — шесть, срок службы — десять лет.

После стыковки с МКС произойдёт расконсервация «Причала», которая подразумевает перенос доставляемых к станции грузов и интеграцию электронных систем с модулем «Наука».

Затем, как сообщается на сайте «Роскосмоса», отделится приборно-агрегатный отсек корабля и состоится выход экипажа МКС в открытый космос для установки на внешней поверхности «Причала» антенн и мишеней, «необходимых для стыковки к нему транспортных кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС».

К «Причалу» можно пристыковать до пяти объектов, не считая МКС. Первым кораблём, который примет «Причал», будет «Союз МС». Стыковка ожидается 18 марта 2022 года.

Сборка «Прогресс М-УМ» (внутри находится модуль «Причал») с ракетой-носителем

© РКК «Энергия» / Роскосмос

«Данный модуль — новое веяние в развитии пилотируемых станций. Это узел, к которому могут пристыковывать объекты и (таким образом. — RT) развиваться станция. И он обеспечивает взаимную связь со всеми модулями — как цифровую, так и гидравлическую», — пояснил Абдулхаликов.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что специалисты отрасли дали «Причалу» ласковое название «Шарик». По словам гендиректора госкорпорации, ввод в эксплуатацию узлового модуля позволит «расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового «лунного» корабля «Орёл».

Аппарат, о котором упомянул Рогозин, предназначен для доставки людей и грузов на орбитальные станции на околоземной орбите и является одним из ключевых элементов реализации российской программы освоения Луны. Первый полёт «Орла» без экипажа должен состояться в 2023 году, в пилотируемом варианте — в 2025-м.

Национальная станция

«Причал» — последний модуль, который Россия введёт в состав своего сегмента Международной космической станции. В соответствии с действующими соглашениями МКС должна завершить свою работу в 2024 году.

Правда, в конце сентября на совещании по вопросам развития космической отрасли президент РФ Владимир Путин допустил, что срок службы станции может быть продлён. Тем не менее глава государства призвал руководителей отрасли «смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса».

«Наши специалисты уже прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции», — напомнил Путин.

Первый модуль новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) должен быть изготовлен в 2025 году. Реализация этого проекта возложена на коллектив РКК «Энергия». В августе на YouTube-канале предприятия сообщалось, что появление национальной станции можно назвать «следующим этапом космической деятельности России».

Ожидается, что РОСС сможет функционировать без постоянного экипажа — космонавты будут работать «вахтовым методом». Станция станет «портом для малых космических аппаратов». Она будет выполнена в виде базового комплекса (ядра), вокруг которого вращаются автономные модули и пристыковываться к нему для техобслуживания.

«РОСС — это творчески переосмысленный и технически более совершенный возврат к идее станции «Мир-2». Размещение «Мир-2» также предполагалось на высоких широтах планеты. Это позволило бы полностью наблюдать территорию нашей страны и особенно интересные с экономической точки зрения районы Арктики», — пояснили в РКК «Энергия».

Как рассказал журналистам Рустам Абдулхаликов, технический потенциал «Причала» позволяет создать на его основе новую орбитальную станцию. При этом он отметил, что окончательное решение по облику РОСС ещё не принято — эскизный проект по ней будет готов в 2022 году.

На текущий момент до ввода в строй национальной станции Москва не будет сокращать программу экспериментов на МКС. По мнению Натана Эйсмонта, с большой вероятностью РОСС будет сформирована на основе наиболее современных модулей российского сегмента МКС.

МКС

Reuters

© NASA/Roscosmos/Handout

«Конечно, РОСС можно создать с нуля, но это очень затратно и, на мой взгляд, неразумно, учитывая то технологическое наследие, которым обладает Россия на МКС. Я думаю и (по последним заявлениям должностных лиц это видно), что победит эволюционный подход. Он подразумевает, что российский сегмент МКС будет избавлен от морально устаревших элементов и пополнится новыми модулями», — считает Эйсмонт.

Эксперт надеется, что экипаж РОСС продолжит наращивать компетенции России в сфере биомедицинских технологий и будет более интенсивно заниматься фундаментальными научными исследованиями, в том числе по направлению астрофизики.

«Работа российского сегмента МКС и проект национальной орбитальной станции подчинён одной сверхзадаче — подготовка к экспедициям к другим планетам. Для этого на орбите требуется отработать массу новых технологий. В этом плане РОСС будет продолжателем миссии российского сегмента МКС», — подчеркнул Эйсмонт.