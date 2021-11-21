Ракету с российским модулем для МКС установили на стартовый стол в Байконуре

Ракету-носитель «Союз-2.1б», которая выведет в космос корабль «Прогресс М-УМ» с последним узловым модулем для российского сегмента Международной космической станции (МКС) «Причал», установили на стартовый стол площадки № 31.

«Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и новым российским модулем «Причал» установлена на стартовом столе площадки №31», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.

Специалистам госкорпорации предстоит произвести сведение колонн обслуживания.

Запуск запланирован на 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» намечена на 26 ноября.

Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» анонсировал запуск межпланетной станции «Луна-25» в июле 2022 года.