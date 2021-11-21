Ракету с российским модулем для МКС установили на стартовый стол в Байконуре
«Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и новым российским модулем «Причал» установлена на стартовом столе площадки №31», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.
Специалистам госкорпорации предстоит произвести сведение колонн обслуживания.
Запуск запланирован на 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» намечена на 26 ноября.
Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» анонсировал запуск межпланетной станции «Луна-25» в июле 2022 года.