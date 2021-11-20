Запуск межпланетной станции «Луна-25» состоится в июле 2022 года

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» анонсировал запуск межпланетной станции «Луна-25» в июле 2022 года.

«Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу, и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз, — это южный полюс Луны», — сказал Рогозин.

Он уточнил, что, по мнению учёных, там находятся большие залежи водяного льда.

Ранее завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщил, что окончательное решение по срокам запуска российской миссии на естественный спутник Земли «Луна-25» примут в марте — апреле 2022 года.