Сроки запуска миссии России на Луну определят весной 2022 года
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«Окончательное решение по дате запуска будет приниматься где-то в марте — апреле», — цитирует ТАСС Митрофанова.
По его словам, на этот момент будет полное понимание результатов всех наземных отработок космического аппарата.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американские астронавты продолжат полёты на российских космических кораблях «Союз», а в обмен российские космонавты полетят на американских кораблях.