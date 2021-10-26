Рогозин: астронавты продолжат летать на российских кораблях «Союз»
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«Сегодня с NASA мы обсуждали возможность перекрёстных полётов, то есть когда наши космонавты полетят на американских кораблях. Мы с сегодняшнего дня начали обсуждать составы этих экипажей. И американцы продолжат летать на «Союзах» — корабле, который они любят, знают. Считается самым надёжным в мире кораблём», — приводит РИА Новости его слова.
США приостановили собственные пилотируемые полёты в 2011 году. В 2020 году после успешного тестового полёта Crew Dragon объявил о возобновлении собственной пилотируемой программы.
Ранее сообщалось, что Рогозин планирует обсудить с замглавы NASA Пэм Мелрой снятие санкций США с предприятий госкорпорации.