Рогозин намерен обсудить с замглавы NASA снятие санкций с предприятий «Роскосмоса»
- @roscosmos
«Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь «Карфаген должен быть разрушен»? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из NASA заявляем, что Карфаген должен быть разрушен: для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять», — сказал он в интервью РИА Новости.
Рогозин и Мелрой находятся в Дубае, где проходит Международный астронавтический конгресс.
По словам главы «Роскосмоса», Вашингтон «плавно движется» в сторону решения о снятии ограничительных мер с предприятий российской госкорпорации.
Руководитель NASA Билл Нельсон ранее назвал уникальным сотрудничество США и России в космосе. Он отметил, что ему не хотелось бы, «чтобы это прекратилось».