Рогозин намерен обсудить с замглавы NASA снятие санкций с предприятий «Роскосмоса»

Короткая ссылка
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин планирует обсудить с замглавы NASA Пэм Мелрой снятие санкций США с предприятий госкорпорации.
Рогозин намерен обсудить с замглавы NASA снятие санкций с предприятий «Роскосмоса»
  • @roscosmos
  • Twitter

«Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь «Карфаген должен быть разрушен»? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из NASA заявляем, что Карфаген должен быть разрушен: для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять», — сказал он в интервью РИА Новости.

Рогозин и Мелрой находятся в Дубае, где проходит Международный астронавтический конгресс.

По словам главы «Роскосмоса», Вашингтон «плавно движется» в сторону решения о снятии ограничительных мер с предприятий российской госкорпорации.

Руководитель NASA Билл Нельсон ранее назвал уникальным сотрудничество США и России в космосе. Он отметил, что ему не хотелось бы, «чтобы это прекратилось».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить