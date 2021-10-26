Рогозин намерен обсудить с замглавы NASA снятие санкций с предприятий «Роскосмоса»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин планирует обсудить с замглавы NASA Пэм Мелрой снятие санкций США с предприятий госкорпорации.

«Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь «Карфаген должен быть разрушен»? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из NASA заявляем, что Карфаген должен быть разрушен: для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять», — сказал он в интервью РИА Новости.

Рогозин и Мелрой находятся в Дубае, где проходит Международный астронавтический конгресс.

По словам главы «Роскосмоса», Вашингтон «плавно движется» в сторону решения о снятии ограничительных мер с предприятий российской госкорпорации.

Руководитель NASA Билл Нельсон ранее назвал уникальным сотрудничество США и России в космосе. Он отметил, что ему не хотелось бы, «чтобы это прекратилось».