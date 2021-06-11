Директор НАСА назвал сотрудничество России и США в космосе уникальным

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Сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, заявил руководитель НАСА Билл Нельсон.
Директор НАСА назвал сотрудничество России и США в космосе уникальным
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«Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле», — сказал Нельсон в интервью газете Politico.

Он отметил, что Россия и США являются партнёрами в космосе, и ему не хотелось бы, «чтобы это прекратилось».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что в NASA сформируют позицию в отношении сотрудничества с российской госкорпорацией к встрече лидеров России и США в Женеве.

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