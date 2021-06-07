Рогозин надеется, что NASA определится с позицией по диалогу с Россией

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что в NASA сформируют позицию в отношении сотрудничества с российской госкорпорацией к встрече лидеров России и США в Женеве.

По его словам, он не хотел бы, чтобы в NASA заняли позицию «пассивного наблюдателя».

«Если речь зайдёт о сотрудничестве в космосе, то я рассчитываю на то, что NASA сформулирует свою позицию, а не просто будет вялым, пассивным наблюдателем в этом процессе», — сказал Рогозин ТАСС.

Он отметил, что в России уже заявили публично о своей позиции, что «санкции надо снимать».

Глава «Роскосмоса» также не исключил новых санкций со стороны США в 2021 году в отношении запусков на российских ракетах.

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