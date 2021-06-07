Рогозин не исключил новых санкций со стороны США в 2021 году

Вашингтон может ускорить процесс введения ограничительных мер в отношении запусков на российских ракетах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«У нас есть информация, что в пакете тех санкций, которые рассматриваются правительством США, рассматривается возможность ускорения даты ввода ограничений (на запуски ракет. — RT), они могут быть введены и в этом году», — сказал он.

Рогозин отметил готовность госкорпорации к новым санкционным мерам.

При этом в NASA назвали Россию «жизненно важным» партнёром по МКС.