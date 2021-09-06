«Непревзойдённые по своим характеристикам»: почему США будет сложно заменить российские ракетные двигатели

«Роскосмос» продолжает сотрудничество с Соединёнными Штатами по ракетным двигателям и готов к заключению новых контрактов. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Рогозин. Таким образом он отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о возможном отказе Соединённых Штатов от закупок РД-180. Рогозин пояснил, что американцы сформировали запас этих двигателей и пока не нуждаются в новых закупках. Ранее в США начались работы над созданием аналога РД-180. Однако, как считают эксперты, американский двигатель вряд ли сможет стать равноценной заменой российскому. По прогнозу аналитиков, Вашингтон с большой долей вероятности продолжит покупать силовые агрегаты в России.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook сообщил, что Соединённые Штаты продолжают сотрудничество с Россией по двигателям для ракет-носителей.

«У них (США. — RT) сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить ещё, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству. А по двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнёром продолжатся», — написал Рогозин.

Таким образом глава «Роскосмоса» отреагировал на появившуюся в СМИ информацию, что США прекратили закупки российских двигателей. В частности, об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на исполнительного директора компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.

ULA — совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin, которое специализируется на запусках космических аппаратов. Компания, как и SpaceX, является подрядчиком Пентагона. На сайтах Boeing и Lockheed Martin пока не публиковались данные о прекращении закупок российских двигателей.

«Чрезвычайно надёжное изделие»

Комментируя противоречивую информацию по российским двигателям, опрошенные RT эксперты отметили, что речь может идти только о прекращении закупок РД-180 со стороны ULA. В остальном РФ и США продолжают взаимодействие по силовым установкам для космических пусков.

«Как устроены эти закупки? Американцы делают заказ и приобретают двигатели в запас. Судя по всему, в ULA накопили определённое количество, которое позволяет по крайней мере в ближайшее время не покупать новые силовые агрегаты в России», — пояснил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

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Напомним, жидкостным ракетным двигателем РД-180 оснащаются американские двухступенчатые ракеты-носители Atlas V, которые используются для вывода на орбиту спутников военного назначения и исследовательских аппаратов NASA.

Разработчиком РД-180 является АО «НПО «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко» (входит в «Роскосмос»). Силовая установка поставляется в Соединённые Штаты с 1990-х годов. В общей сложности американцам было направлено более 120 единиц.

По информации разработчика, РД-180 отличают управляемый вектор тяги и возможность глубокого дросселирования (снижения давления) тяги двигателя в полёте. Силовая установка работает на кислороде и керосине.

Как считает генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, слова которого приводит пресс-служба «Роскосмоса», РД-180 воплотил «лучшие конструкторские решения, технологии и материалы».

По мнению Арбузова, ключевые достоинства двигателя — умеренная стоимость и высочайшая надёжность: за более чем 20 лет эксплуатации у него не было ни одного аварийного пуска.

«Такой статистики надёжности нет ни у одного двигателя в мире, разработанного в последние 25—30 лет», — подчеркнул Арбузов.

Пуск американской ракеты Atlas V

Reuters

© Joe Skipper

В беседе с RT научный сотрудник Института космических исследований РАН профессор Олег Вайсберг подтвердил, что по эффективности, надёжности и ряду других параметров РД-180 действительно нет равных.

«Бывают очень удачные технические решения, которые могут эксплуатироваться на протяжении многих лет. РД-180 — наиболее подходящий в этом плане пример», — пояснил Вайсберг.

Алексей Подберёзкин сравнил характеристики РД-180 с качествами, которыми обладает автомат Калашникова. В комментарии RT эксперт назвал детище НПО «Энергомаш» огромным достижением отечественной науки, послужившим фундаментом для дальнейшего развития космического ракетостроения в РФ.

«Уникальность РД-180 заключается в том, что этот двигатель позволяет выводить на орбиту большую полезную нагрузку. Он оптимально подходит для тяжёлых ракет. Более того, это чрезвычайно надёжное изделие. РД-180 работает два десятилетия без каких-либо огрехов»,— констатировал Подберёзкин.

Однако на сегодняшний день дальнейшая судьба РД-180 в Америке находится под вопросом. В США 31 декабря 2022 года должны вступить в силу инициированные Пентагоном ограничения, касающиеся запрета на сотрудничество с РФ в сфере космических пусков.

К тому же в середине 2020-х годов ULA планирует вывести из эксплуатации Atlas V. Как сообщил Тори Бруно в интервью The Verge, компании осталось отправить в космос последние 29 ракет. Вместо этого изделия совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin собирается использовать ракету Vulcan с жидкостным двигателем BE-4, работающим на метане и жидком кислороде.

BE-4 разрабатывается аэрокосмической компанией Blue Origin (США) в качестве альтернативы РД-180. Однако американские специалисты столкнулись со сложностями при создании этой силовой установки. Более того, по ряду характеристик заокеанский аналог уступает российскому агрегату.

Часть экспертного сообщества Соединённых Штатов сомневается, что американской промышленности удастся заменить РД-180 в ближайшей перспективе. В частности, исследовательская служба конгресса США придерживается мнения, что подобное «импортозамещение» не обойдётся без технических, программных или организационных рисков.

«Даже в случае плавного и осуществлённого точно по графику перехода от РД-180 к другим двигателям или ракетам-носителям вполне вероятно, что показатели результативности и надёжности, достигнутые на данный момент при использовании РД-180, удастся воспроизвести лишь гораздо позднее 2030 года», — говорится в прошлогоднем докладе службы.

В России также скептически оценивают перспективы развития проекта BE-4. Так, Игорь Арбузов считает, что Соединённым Штатам не имеет практического смысла направлять огромные средства на изготовление аналога РД-180.

«На создание двигателя потрачено несколько сотен миллионов долларов американских налогоплательщиков. Но вместе с тем полёты на своём новом пилотируемом корабле Starliner (CST-100), который разработан компанией Boeing под Atlas V, американцы предполагают осуществить именно на надёжных РД-180. И они уже сертифицированы под пилотируемые пуски», — говорит Арбузов.

РД-180

Reuters

© Bill Ingalls/NASA/Handout

Эксперты также полагают, что США вполне могли бы продолжать использовать РД-180 и не вкладываться в разработку нового ракетного двигателя. Нежелание Соединённых Штатов и далее использовать российский агрегат они объясняют прежде всего антироссийской политической конъюнктурой.

По мнению Олега Вайсберга, американские инженеры вряд ли смогут создать равноценный аналог РД-180. Эксперт не исключил, что в перспективе Вашингтону придётся вновь заключать контракты на импорт российского двигателя.

«В определённом смысле американцев можно понять: они хотят иметь собственный двигатель. Но мне трудно сказать, почему вдруг они решили, что смогут создать установку, сопоставимую по характеристикам с РД-180. На мой взгляд, такое «импортозамещение» — это преимущественно политический вопрос», — рассуждает Вайсберг.

«Убедились в эффективности»

Аналитики уверены, что компании Соединённых Штатов продолжат сотрудничество с НПО «Энергомаш», несмотря на угрозу рестрикций со стороны американских властей. В июле текущего года пресс-служба «Роскосмоса» распространила информацию об интересе компании Orbital Sciences LLC (США) к приобретению модернизированных российских двигателей РД-181М.

Как ожидают в госкорпорации, новый контракт «позволит, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения». Переговоры с Orbital Sciences получили одобрение правительства РФ.

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«США получают для своих ракет-носителей надёжные и непревзойдённые по своим характеристикам ракетные двигатели», — говорится на сайте «Роскосмоса».

РД-181 — жидкостный двигатель с дожиганием окислительного газа. С 2015 года он поставляется Orbital Sciences для оснащения первой ступени ракеты Antares.

НПО «Энергомаш» называет РД-181 «лучшим в своём сегменте». По словам Игоря Арбузова, благодаря поставкам этого силового агрегата Orbital Sciences «решила свои технические проблемы и закрепилась на рынке пусковых услуг».

Олег Вайсберг считает, что даже под давлением властей компании США вряд ли откажутся от импорта более качественных и относительно недорогих российских двигателей.

«Американцы уже долгое время пользуются нашими двигателями и убедились в их эффективности. РД-180 и РД-181 наверняка будут устанавливаться и на новые ракеты-носители США», — прогнозирует собеседник RT.

Аналогичный взгляд на перспективы российско-американского сотрудничества разделяет и Алексей Подберёзкин. Он полагает, что вне зависимости от политической конъюнктуры за океаном останутся «трезво мыслящие люди», которые продолжат взаимодействовать с РФ.