«Роскосмос»: коррекцию высоты орбиты МКС перенесли по просьбе американской стороны
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Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».
«Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой подмосковному Центру управления полетами сообщил flight director (сменный руководитель полётом. — RT) партнёров», — говорится в заявлении госкорпорации.
Ранее стало известно, что коррекцию высоты орбиты МКС перенесли на 21 августа.
Специалисты в настоящее время рассчитывают параметры орбиты станции и время проведения корректирующего манёвра.