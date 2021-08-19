«Роскосмос»: коррекцию высоты орбиты МКС перенесли по просьбе американской стороны

Проведение коррекции высоты орбиты Международной космической станции (МКС) перенесли на резервную дату по просьбе американской стороны.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой подмосковному Центру управления полетами сообщил flight director (сменный руководитель полётом. — RT) партнёров», — говорится в заявлении госкорпорации.

Ранее стало известно, что коррекцию высоты орбиты МКС перенесли на 21 августа.

Специалисты в настоящее время рассчитывают параметры орбиты станции и время проведения корректирующего манёвра.