Коррекция высоты орбиты МКС перенесена на 21 августа

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Коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС) перенесли на 21 августа, сообщил «Роскосмос».
Коррекция высоты орбиты МКС перенесена на 21 августа
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Коррекция высоты орбиты Международной космической станции перенесена на резервную дату — 21 августа. В настоящее время рассчитываются параметры орбиты станции после проведения корректирующего манёвра и точное время его проведения», — заявила пресс-служба госкорпорации.

Как пишет ТАСС, по изначальному плану двигатели модуля «Звезда» должны были быть включены в 07:04 мск 19 августа и проработать 46 секунд.

Средняя высота орбиты станции должна была составить около 420,85 км над поверхностью Земли, увеличившись на 1,2 км в целях формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18».

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