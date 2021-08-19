Коррекция высоты орбиты МКС перенесена на 21 августа

Коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС) перенесли на 21 августа, сообщил «Роскосмос».

«Коррекция высоты орбиты Международной космической станции перенесена на резервную дату — 21 августа. В настоящее время рассчитываются параметры орбиты станции после проведения корректирующего манёвра и точное время его проведения», — заявила пресс-служба госкорпорации.

Как пишет ТАСС, по изначальному плану двигатели модуля «Звезда» должны были быть включены в 07:04 мск 19 августа и проработать 46 секунд.

Средняя высота орбиты станции должна была составить около 420,85 км над поверхностью Земли, увеличившись на 1,2 км в целях формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18».