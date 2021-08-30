Специалисты РКК «Энергия» завершили расследование инцидентов на модуле «Наука»

Короткая ссылка
Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации «Энергия» завершила работу над расследованием причин отказов, которые произошли во время полёта модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС).
Специалисты РКК «Энергия» завершили расследование инцидентов на модуле «Наука»
  • © Роскосмос / Олег Новицкий

Об этом в интервью РИА Новости заявил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.

«Комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» закончила своё расследование, материалы переданы комиссии «Роскосмоса». После завершения её работы определённая информация может быть предана огласке», — сказал он.

В июле Соловьёв назвал причиной нештатного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» кратковременный сбой программного обеспечения.

Российские космонавты ранее сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить