Специалисты РКК «Энергия» завершили расследование инцидентов на модуле «Наука»
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Об этом в интервью РИА Новости заявил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.
«Комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» закончила своё расследование, материалы переданы комиссии «Роскосмоса». После завершения её работы определённая информация может быть предана огласке», — сказал он.
В июле Соловьёв назвал причиной нештатного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» кратковременный сбой программного обеспечения.
Российские космонавты ранее сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».