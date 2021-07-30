В России назвали причину нештатного включения двигателей модуля «Наука»

Руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв заявил, что причиной нештатного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» стал кратковременный сбой программного обеспечения.

Об этом сообщает Интерфакс.

Он отметил, что вопрос удалось быстро решить с помощью двигательной установки модуля «Звезда».

По словам Соловьёва, на этапе сближения модуля «Наука» с МКС были замечены незначительные колебания, однако система стыковки с ними справилась.

«В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и МЛМ работают нормально. Создан надёжный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией», — добавил он.

Российские космонавты ранее сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».

Как отметили в NASA, ситуация стабильна, она не представляла опасности для экипажа.