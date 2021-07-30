В России назвали причину нештатного включения двигателей модуля «Наука»

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Руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв заявил, что причиной нештатного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» стал кратковременный сбой программного обеспечения.
В России назвали причину нештатного включения двигателей модуля «Наука»
  • © Роскосмос / Олег Новицкий

Об этом сообщает Интерфакс.

Он отметил, что вопрос удалось быстро решить с помощью двигательной установки модуля «Звезда».

По словам Соловьёва, на этапе сближения модуля «Наука» с МКС были замечены незначительные колебания, однако система стыковки с ними справилась.

«В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и МЛМ работают нормально. Создан надёжный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией», — добавил он.

Российские космонавты ранее сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».

Как отметили в NASA, ситуация стабильна, она не представляла опасности для экипажа.

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