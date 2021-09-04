Рогозин оценил отказ Boeing и Lockheed Martin от продаж ракет Atlas V с двигателями РД-180
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить ещё, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству», — написал он, прикрепив ссылку на соответствующую новость.
Также Рогозин отметил, что по двигателю типа РД-181 «наши отношения с американским партнёром продолжатся».
Как сообщали СМИ, перед завершением эксплуатации, намеченной на середину текущего десятилетия, данный носитель должен совершить ещё 29 стартов.
Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что Вашингтон и Пекин находятся в состоянии космической гонки, странам вряд ли удастся наладить партнёрство в космосе.