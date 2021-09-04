Рогозин оценил отказ Boeing и Lockheed Martin от продаж ракет Atlas V с двигателями РД-180

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал решение корпораций Lockheed Martin и Boeing прекратить продажу ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180.
Рогозин оценил отказ Boeing и Lockheed Martin от продаж ракет Atlas V с двигателями РД-180
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить ещё, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству», — написал он, прикрепив ссылку на соответствующую новость.

Также Рогозин отметил, что по двигателю типа РД-181 «наши отношения с американским партнёром продолжатся».

Как сообщали СМИ, перед завершением эксплуатации, намеченной на середину текущего десятилетия, данный носитель должен совершить ещё 29 стартов. 

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что Вашингтон и Пекин находятся в состоянии космической гонки, странам вряд ли удастся наладить партнёрство в космосе.

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