Рогозин оценил отказ Boeing и Lockheed Martin от продаж ракет Atlas V с двигателями РД-180

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал решение корпораций Lockheed Martin и Boeing прекратить продажу ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить ещё, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству», — написал он, прикрепив ссылку на соответствующую новость.

Также Рогозин отметил, что по двигателю типа РД-181 «наши отношения с американским партнёром продолжатся».

Как сообщали СМИ, перед завершением эксплуатации, намеченной на середину текущего десятилетия, данный носитель должен совершить ещё 29 стартов.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что Вашингтон и Пекин находятся в состоянии космической гонки, странам вряд ли удастся наладить партнёрство в космосе.