Глава NASA заявил о космической гонке США и Китая

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Глава NASA Билл Нельсон считает, что Вашингтон и Пекин находятся в состоянии космической гонки, странам вряд ли удастся наладить партнёрство в космосе.
Глава NASA заявил о космической гонке США и Китая
  • Reuters
  • © Al Drago

«К сожалению, я считаю, что мы с Китаем находимся в состоянии космической гонки. Если говорить про Соединённые Штаты, то я бы хотел, чтобы Китай был партнёром, как в случае с Россией», — приводит ТАСС его слова.

Нельсон отметил, что сотрудничество в космосе между Пекином и Вашингтоном вряд ли удастся наладить, так как «Китай является закрытой страной, а для сотрудничества в космической сфере необходима прозрачность».

Ранее глава NASA заявил, что с нетерпением ждёт встречи с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, как только позволит ситуация с пандемией.

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