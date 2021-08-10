NASA вынуждено отложить высадку на Луну в 2024 году из-за проблем в создании скафандров

Американское аэрокосмическое агентство NASA вынуждено отложить миссию по высадке астронавтов на Луну из-за задержек в программе по разработке новых скафандров. По графику ведомства они должны были быть готовы к ноябрю 2024 года, однако из-за выявленных проблем предоставление скафандров переносится по меньшей мере на 20 месяцев.

Об этом говорится в докладе офиса генерального инспектора NASA Пола Мартина.

Агентство сталкивается с «серьёзными препятствиями» в подготовке скафандров к ноябрю 2024 года, говорится в документе.

«Скафандры не будут готовы к полёту до апреля 2025 года по меньшей мере... Учитывая ожидаемые задержки в разработке скафандров, высадка на Луну в конце 2024 года, как планирует в настоящее время NASA, не представляется возможной», — сообщили в агентстве.

Речь идёт о скафандрах нового поколения xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit), которые разрабатываются специально для миссии «Артемида».

В мае 2019 года в NASA заявили, что американская лунная программа будет называться «Артемида» — именем сестры-близнеца Аполлона и богини Луны.

Тогда в агентстве заявили, что это название «программы по возвращению астронавтов на поверхность Луны к 2024 году», в том числе высадки там первой женщины.

Согласно графику NASA, первая миссия «Артемиды» должна состояться в 2021 году, это будет беспилотный полёт, вторая миссия — в 2023 году уже с экипажем, миссия «Артемида III» — полёт человека на Луну — намечена на 2024 год.