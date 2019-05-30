Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
- Reuters
Соответствующие поправки Пентагон внёс в регламент закупок в сфере обороны.
«Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России», — указывается в документе.
Уточняется, что в данном списке уже находятся Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.
Согласно имеющейся информации, эти ограничения введены в отношении спутников, а также пусковых установок, необходимых для запуска спутников.
Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отметил необходимость изменить американскую космическую стратегию, чтобы не терять своего превосходства в космосе на фоне успехов России и Китая.