Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

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Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Данное решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
  • Reuters

Соответствующие поправки Пентагон внёс в регламент закупок в сфере обороны.

«Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России», — указывается в документе.

Уточняется, что в данном списке уже находятся Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Согласно имеющейся информации, эти ограничения введены в отношении спутников, а также пусковых установок, необходимых для запуска спутников.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отметил необходимость изменить американскую космическую стратегию, чтобы не терять своего превосходства в космосе на фоне успехов России и Китая.

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