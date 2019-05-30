Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Данное решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

Соответствующие поправки Пентагон внёс в регламент закупок в сфере обороны.

«Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России», — указывается в документе.

Уточняется, что в данном списке уже находятся Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Согласно имеющейся информации, эти ограничения введены в отношении спутников, а также пусковых установок, необходимых для запуска спутников.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отметил необходимость изменить американскую космическую стратегию, чтобы не терять своего превосходства в космосе на фоне успехов России и Китая.